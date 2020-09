IDC: Apple, forte crescita degli indossabili. Guidano AirPods e Beats

Gli smartphone saranno pure in calo, ma Apple continua a macinare vendite con gli indossabili. Secondo una ricerca di IDC, che pochi giorni fa annunciava una diminuzione nell’interesse dei consumatori nei confronti degli smartphone, sempre più persone investono parte dei propri guadagni sui dispositivi indossabili.

Soprattutto quelli che fanno parte della cosiddetta categoria degli “Hearables”. Dal verbo inglese to hear, ascoltare, ovvero cuffie e auricolari. Soprattutto AirPods e cuffie a marchio Beats – emerge dallo studio – sono quelli che più trainano le vendite di Apple in questo settore. Soltanto nel secondo trimestre del 2020 ne avrebbe spediti 23,7 milioni. Molto meglio di Apple Watch, l’altro dispositivo indossabile di Apple, i cui numeri si attestano intorno ai 5,7 milioni di unità spedite, per un totale di 29,7 milioni di indossabili consegnati tra aprile e giugno dell’anno in corso.

In termini di crescita, i numeri sono aumentati del 25% rispetto al trimestre precedente. Allo stato attuale Apple detiene così una quota del mercato pari al 34,2%. Nel confronto, lo scorso anno nello stesso periodo la sua fetta di torta si attestava al 31,1%. Secondo i dati del sondaggio di IDC relativi all’indice di acquisto dei consumatori negli Stati Uniti per quanto riguarda questi prodotti, la spesa auto-dichiarata a luglio è superiore del 7% rispetto a quella di aprile, mentre quella di smartwatch e fitness tracker è diminuita di circa il 30%.

Un calo, quello di orologi e braccialetti come Apple Watch, principalmente condizionato dall’isolamento forzato per via della pandemia di coronavirus. Nel confronto con il secondo trimestre dello scorso anno, le spedizioni complessive sono scese del 46,8%. A pagarne di più le spese è stata Fitbit, che negli ultimi tre mesi ha visto diminuire le proprie spedizioni del 29%. Grazie alle vendite di cuffie e auricolari, il mercato degli indossabili è comunque cresciuto del 14,1%.

