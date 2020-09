Holiday Special su Apple TV+: il Natale avrà la voce e il volto di Mariah Carey

Le vacanze di Natale 2020 per gli abbonati di Apple TV+ avranno la voce e il volto di Mariah Carey. Per gli utenti di Apple TV+ Cupertino sta lavorando con la cantante alla realizzazione di uno spettacolo natalizio. Il titolo sarà “Mariah Carey Magica Christmas Special” e sarà presentato n anteprima subito dopo il 25° anniversario del successo della Carey “All I Want for Christmas is You”.

“Mariah Carey Magica Christmas Special” avrà come protagonista la cantante e la scaletta è decisamente stellata: ospiti a sorpresa faranno delle apparizioni, canteranno, daranno il proprio “magico” contributo a questo show al pan di zenzero. Saranno combinati musica, balli, animazioni, che avranno come filo rosso una storia “universalmente commovente”.

Mariah Carey sarà, oltre che protagonista, anche produttore esecutivo dello speciale di Natale, assieme alla società di produzione Done+Dusted, nota per “The Disney Family Singalong” e “The Little Mermaid Live”.

Lo show sarà diretto da Hamish Hamilton, che ha lavorato alle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Londra, e Roman Coppola, noto per “Moonrise Kingdom” e “A Very Murray Christmas”.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.