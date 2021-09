Il decoder digitale Fenner DVB-T2 con YouTube costa Solo 23,90 €

In questi giorni si fa un gran parlare di switch off e di rottamazione TV. In molti sono preoccupati dal fatto che non visualizzando i canali 100 e 200, le proprie TV non siano pronte ad affrontare l’imminente cambio di tecnologia per la visualizzazione dei canali HD. Sappiate che non serve cambiare TV nell’immediato, e anche per il futuro, se volete assicurarvi la corretta visione senza spendere cifre folli, è sufficiente un semplice decoder. Oggi ve ne segnaliamo uno, quello di Fenner, che oltre ad essere compatibile con il formato DVB-T2, permette anche di guardare YouTube con un collegamento Ethernet.

Il Decoder digitale terrestre Fenner DVB-T2, offre tutto quel che serve per essere pronti allo switch off dei prossimi mesi. Tutto quello che dovrete fare per il corretto funzionamento è collegare il decoder alla presa elettrica e, successivamente alla TV, tramite Cavo HDMI.

Dopo 10 secondi partirà il timer in alto a destra e il decoder procederà automaticamente con la scansione dei canali. Non è richiesta alcuna connessione a internet per la corretta visione dei canali, ma il decoder è dotato anche di ingresso Ethernet per la visione dei canali YouTube. In questo caso, naturalmente è necessario collegare il decider alla rete domestica tramite, appunto, il cavo di rete.

Il decoder è compatibile, come già detto con i nuovi standard, che possono essere verificati andando sul canale 100 e 200, e in generale permetterà la visione dei canali HD con codec H.264/H265 10 Bit. Risulta compatibile con i formati video 576i/ 576p/ 720p/ 1080i e 1080p, e offre anche la possibilità di riprodurre musica e film da chiavetta USB, oltre che i file multimediali MP4, DivX, HEVC, Mpeg-4, jpeg, Mp3. Sempre tramite cavo ethernet è possibile pure accedere al Meteo.

Questo particolare decoder è, dunque, utile sia per la visione dei canali HD, anche dopo lo switch off, così da non dover cambiare TV, sia per la visione dei canali YouTube.

Costa solo 23,90 euro ed è disponibile direttamente a questo indirizzo.