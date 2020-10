Il dock tascabile USB-C che ricarica Apple Watch con MacBook o iPad Pro è in sconto: 29,99€

Apple Watch arriva corredato da un caricabatterie USB un vantaggio rispetto ai nuovi iPhone, ma uno svantaggio se si considera che oggi i caricabatterie in gran parte sono USB-C e per giunta anche tutti i Mac sono ora dotati di questo tipo di porta. In vostro aiuto arrivano Satechi e Amazon che vi offrono in sconto questo dock portatile certificato MFi: solo 29,99 euro (invece che 45).

Questo accessorio, prodotto da una azienda che rappresenta una delle eccellenze nell’ecosistema Apple, è la versione ammodernata di un precedente modello (non di Satchi) che consentiva di ricaricare un Apple Watch mediante una presa USB senza cavo e senza complicazioni. Di fatto si tratta di una spina (USB-C in questo caso) che potete inserire in una qualunque presa, inclusa quella di un MacBook e addirittura di un iPad Pro e ricaricare con essa il vostro Apple Watch. Il grande vantaggio di questo piccolo accessorio è la praticità; sta in tasca e si collega direttamente alla porta evitando qualunque groviglio ed ingombro.

Il dock per Apple Watch davvero molto comodo costerebbe 50 euro, oggi lo trovate in sconto a 29,99 euro nel contesto della campagna di promozioni che precede il Black Friday.