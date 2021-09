Il software Mac che scopre le spie in rete Little Snitch con il 44% di sconto

Little Snitch è un software Mac del quale abbiamo parlato diverse volte. È una utility commerciale utilissima per il monitoraggio del traffico in ingresso e uscita sulla rete, in grado di avvertire se un programma, a nostra insaputa, “chiama casa” o se qualche applicazione tenta di collegarsi a internet senza il nostro permesso.

Rispetto al firewall integrato di serie in macOS, Little Snitch mette a disposizione molte più opzioni. Una specifica funzione di monitoraggio network permette di visualizzare dettagli relativi al traffico dell’ultima ora, mostrando informazioni separate per ogni processo, server, porta, protocollo; è possibile filtrare i processi in vari modi, raggrupparli, ordinarli, visualizzare l’ammontare di traffico, il picco, la larghezza di banda media, salvare “snapshot” per analisi e confronti futuri, catturare il traffico di rete in formato PCAP (packet capture, usato dai sistemi Unix like), mostrare le connessioni negate, visualizzare eventi di sistema (l’avvio o la chiusura di applicazioni) per rendersi conto dell’attività di rete riguardo a determinati contesti.

È possibile visualizzare con dovizia di dettagli i dati inviati dal computer all’esterno, rivelando tentativi di connessione non autorizzati permettendo di avere la sicurezza di non inviare su internet dati sensibili senza il nostro consenso. Dalle Preferenze dell’applicazione è possibile semplificare il livello di complessità dei messaggi visualizzati, comodo per gli utenti meno esperti che non amano termini come “connessione TCP” o “porta http”. Interessante è la possibilità di attivare alcune regole per un periodo (es. “fino al riavvio del computer”), l’analizzatore di regole che rivela profili ridondanti o invalidi e un tool in grado di suggerire regole da attivare.

La versione 5 di Little Snitch richiede macOS Big Sur 11.2 o seguenti e questo software normalmente venduto 45 euro (acquistabile direttamente dal sito dello sviluppatore); sfruttando una promozione di Bundlehunt, azienda che propone periodicamente sconti e app in bundle, è in questo momento possibile ottenere Little Snitch per 29$ (24,72 euro), in altre parole con lo sconto del 44% rispetto al normale prezzo di listino: una buona occasione per ottenere un software molto utile, per avere alert sulle connessioni via rete, diagrammi delle connessioni in tempo reale, creare regole sulle connessioni e altri dettagli che permettono di “domare” e avere il pieno controllo delle connessioni. Su Bundlehunt è possibile pagare con carta di credito, PayPal e anche Apple Pay.