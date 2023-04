Il tablet Blackview Oscal Pad 13 è in sconto a metà prezzo

Vi piace il design di iPad Pro, ma non volete spendere così tanto per un tablet? Se vi va bene passare per Android, allora al momento c’è un’offerta allettante che vi permette di comprare Blackview Oscal Pad 13 spendendo la metà.

Questo tablet non fa certo rimpiangere l’iPad, specie per il prezzo in rapporto alle prestazioni. Monta infatti un processore octa-core Unisoc T606 a 1.6 GHz affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di capacità, con la possibilità di aggiungere spazio per foto, video e documenti tramite microSD fino a ulteriori 1 TB.

Come dicevamo il motore è Android (in versione 12) e lo schermo è un pannello IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.200 pixel e 350 nits di luminosità.

La fotocamera posteriore è da 13 MP, sufficiente quindi per scansionare i documenti e per scattare al volo qualche foto ricordo, mentre quella anteriore è una Samsung S5K4H7 da 8 MP con funzione di centratura automatica dell’inquadratura durante le videochiamate.

Questo tablet, spesso 7,6 millimetri e pesante 435 grammi, monta una batteria da 7.680 mAh che si ricarica rapidamente a 18 Watt e promette fino a 4 ore di video, 5 di giochi, 6 di navigazione web, oppure 18 ore di musica, 33 di telefonate e 660 ore in standby.

È un dispositivo Dual SIM 4G con riconoscimento del volto per lo sblocco rapido, due speaker per audio surround e diverse funzioni che ne aumentano la produttività, come ad esempio la possibilità di dividere lo schermo a metà per usare due app contemporaneamente o la modalità PC per lavorare come se si fosse davanti a un computer.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 185,46 € risparmiate il 50% pagandolo 185,46 €. In confezione trovate in omaggio una custodia, una protezione in vetro temperato e la penna prendi-appunti.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.