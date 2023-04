SEGA pronta ad acquisire Rovio, gli sviluppatori di Angry Birds

Il gruppo Sega Sammy Holdings – società madre di SEGA – la multinazionale giapponese che sviluppa e distribuisce videogiochi – è vicina a un accordo per l’acquisizione di Rovio, gli sviluppatori di Agry Birds, per una cifra che si aggira intorno a 1 miliardo di dollari.

A riferirlo sono sia il Wall Street Journal, sia il sito Polygon. La finlandese Rovio è conosciuta per Angry Birds, il rompicapo pubblicato nel 2009 che è diventato con il passare del tempo un classico, con varianti per varie piattaforme.

Rovio è nata nel 2003 dall’idea di tre studenti – Niklas Hed, Jarno Väkeväinen e Kim Dikert – del Politecnico di Helsinki, dopo la partecipazione alla Assembly demo party (eventi che consentono di mostrare la propria abilità con grafica, audio e programmazione), sponsorizzata da HP e Nokia. Dopo avere vinto all’evento, i tre crearono una loro azienda, denominata Relude. Il gioco King of the Cabbage World fu venduto a Sumea (oggi Digital Chocolate) e ribattezzato come Mole War (Guerra delle Talpe). Nel 2005 Relude cambiò nome in Rovio dopo l’investimento di un Angel investor (un soggetto che apporta capitale diventando socio). Nel dicembre 2009 il grande successo con il rilascio di Angry Birds per iPhone che tutt’ora vanta miliardi di download. Nel luglio del 2011, la compagnia cambiò il suo nome in Rovio Entertainment Ltd.

Angry Birds è stato ed è un videogiochi-rompicapo tra i più amati; ha portato alla nascita di una serie animata, per non parlare di giochi da tavolo e persino al parco giochi Angry Bird Land, area interna del parco divertimenti Särkänniemi di Tampere, in Finlandia.

Infiniti i sequel creati da Rovio, e le collaborazioni con altri brand, inclusi Star Wars, Transformers, e anche una variante del gioco per iOS e Android in occasione dell’uscita film di animazione Rio.

Sega e Rovio hanno collaborato nel 2015 portando il personaggio Sonic the Hedgehog nell’RPG Angry Birds Epic.

