Il termostato smart Vimar si connette ai vostri ritmi di vita

Il termostato smart Vimar appena presentato dall’azienda vicentina si propone di unire la facilità del comando a rotella alla nitidezza del display a matrice di LED per l’uso diretto ma anche, ramite il gateway IoT Bluetooth- WiFi – con l’ecosistema View Wireless dedicato alla smart home ed è compatibile con tutte le serie civili smart di Vimar (Idea, Arké, Plana, etc). La gestione del clima in contesti residenziali o nel piccolo terziario viene così integrata con il controllo delle luci, la movimentazione delle tapparelle e la gestione dell’energia.



Da smartphone tramite l’App View (in locale o remoto) o con la voce tramite assistenti vocali, è possibile impostare programmi in base alle abitudini di vita o associare soglie di temperatura per giorno e per fasce orarie. Si possono gestire più termostati contemporaneamente nella stessa abitazione per formare un impianto multizona, o includere negli scenari la temperatura preferita. Il tutto all’insegna di un maggior risparmio energetico, riscaldando o raffrescando solo quando serve. Sono inoltre abilitate le integrazioni con altri prodotti grazie servizio cloud IFTTT.

Il nuovo termostato è disponibile anche in versione stand-alone per impianti tradizionali. In questo caso è sufficiente girare la rotella e scegliere la temperatura ideale, a seconda delle proprie necessità, o utilizzare i quattro comandi rapidi predefiniti che permettono di impostare accensione/spegnimento, il cambio di indicazione tra gradi Celsius e Fahrenheit, la regolazione della luminosità e il passaggio estate/inverno.

Particolare attenzione progettuale è stata riposta anche al design: ispirato al mondo dell’auto, il termostato, che occupa solo due frutti, è stato pensato per essere usato da tutti. Proposto in versione da incasso e in due colorazioni – bianco e grigio – si integra in ogni stile abitativo essendo disponibile per le serie civili Eikon, Arké, Plana e Idea tramite supporto dedicato.

Numerosi dettagli sottolineano l’attenzione progettuale alle esigenze di utilizzo. A partire dal display perfettamente visibile anche da lontano, con possibilità di impostarne la luminosità su 3 differenti livelli, fino allo spegnimento per esempio in caso di installazione in camera da letto. La colorazione della ghiera retroilluminata dispone di con 8 tonalità personalizzabili che indicano lo stato di funzionamento.

Ma c’è di più, grazie al nuovo contatto magnetico connesso con bluetooth, avete un dispositivo flessibile nell’installazione che permette di supervisionare i varchi, inviare notifiche, attivare scenari o sospendere l’impianto di termoregolazione nel caso rilevasse una finestra o una porta aperta permettendo di ridurre i consumi oltre ai vantaggi ottenibili con un programmazione accurato.

Sia il modello di termostato stand alone e connesso, così come il contatto magnetico, sono la soluzione ideale sia nel caso di nuovi impianti che nel caso di ristrutturazioni o aggiornamenti di impianti esistenti adattandosi come detto anche a tutte le serie civili Vimar più recenti.

Il costo di listino è di 150 € Iva esclusa per il modulo smart da incasso da due frutti e di 87 € Iva esclusa per il modulo stand-alone non connesso. Il controllo varchi con connessione Bluetooth costa 67 € Iva esclusa.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo a questa pagina del sito Vimar.