Il visore AR/VR di Apple userà un accessorio del MacBook Pro 14″

Il visore per Realtà Aumentata/Realtò Virtuale sul quale Apple è al lavoro da tempo si ricaricherà con un alimentatore USB‑C da 96W identico a quello che Apple offre con il MacBook Pro da 14″.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori e riportata dal sito Macrumors.

L’analista di TF International Securities evidenzia che la potenza di 96W richiesta per la ricarica è una conferma che il visore integrerà processori potenti quanto quelli del Mac, come già sostenuto in precedenza.

Kuo ribadisce ancora che il visore integrerà due processori, incluso un chip con tecnologia litografia da 5nm e uno da 4nm, tutti e due costrutti da TSMC. A novembre dello scorso anno, l’analista aveva riferito che il processore principale offrirebbe una potenza di calcolo del tutto simile a quella dell’M1 che abbiamo già visto sui Mac, mentre la CPU secondaria dovrebbe essere sfruttata per aspetti relativi alla gestione dei vari sensori integrati.

Secondo l’analista il visore di Apple sarà un prodotto che permetterà di vivere esperienze innovative, offrendo la possibilità di commutare simultaneamente, senza soluzione di continuità, tra Realtà Virtuale e Realtà Aumentata. In precedenza l’analista ha previsto la presentazione del prodotto per il quarto trimestre del 2022 e spedizioni per il primo trimestre del 2023.

Ricordiamo che il primo visore Apple è atteso con un processore principale concapacità di calcolo paragonabile a un Mac, un processore secondario per la gestione dei sensori e di ben 15 moduli ottici, display con risoluzione 4K, tracciamento oculare, connettività Wi-Fi 6E e altro ancora. Secondo Morgan Stanley l’ingresso di Apple in questo settore cambierà completamente il mercato.

