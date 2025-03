Pulizia automatica col robot ILIFE V3X in sconto a 59 €

Pubblicità

Se volete appendere la scopa al chiodo sappiate che potrebbero bastarvi 59 €, quelli dell’offerta attualmente in corso, per comprare ILIFE V3X, un aspirapolvere automatico che fa tutto da solo: parte quando glielo dite voi, pulisce tutto il pavimento e torna a ricaricarsi per essere pronto all’utilizzo successivo.

Fondamentalmente vi dovrete occupare solo di svuotare il serbatoio di raccolta dello sporco di tanto in tanto perché per il resto è in grado persino di mettere in pausa la pulizia, ricaricarsi e riprendere da dove aveva lasciato qualora non dovesse bastargli una carica completa.

Parliamo comunque di 120 minuti di autonomia, potenzialmente sufficienti per spazzare a fondo anche una casa di circa 100 mq, e volendo si può abbinare la pulizia umida riempiendo d’acqua il serbatoio dedicato (è da 250 ml) in modo da passare un panno umido dove ha appena raccolto la polvere, ottenendo così una pulizia ancora più precisa.

L’aspirazione è pari a 3.000 Pa perciò può pulire abbastanza bene anche superfici porose o particolari come i tappeti (non più spessi di 2 centimetri), ed è in grado di raccogliere anche capelli e peli di animale. Si muove a serpentina, quindi in teoria anche se non mappa la casa (un vantaggio per chi preferisce non condividere anche questo aspetto della propria vita con la rete) dovrebbe riuscire a raggiungere facilmente tutti gli angoli della casa, e siccome è spesso appena 8 centimetri può infilarsi anche sotto i mobili più alti di questa misura.

Oltre che dall’app tramite Wi-Fi potete controllarlo anche coi comandi vocali tramite Alexa e Google, e potete persino programmare l’avvio ad un determinato momento del giorno in modo da poter uscire di casa indisturbati e ritrovare il pavimento opportunamente spazzato al rientro.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 59 € inserendo il codice ASIT08 in fase di acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.