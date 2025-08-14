illy Easy 60527 è la macchina per cialde caffè ESE che si pulisce da sola

La illy Easy (modello 60527) è una macchina per caffè espresso compatta che funziona con le cialde in filtro carta ESE da 44 mm e permette di preparare un espresso a casa senza rinunciare a una buona qualità in tazza.

È piuttosto compatta (misura circa 11 x 32 x 26 cm) e richiede una manutenzione davvero minima per via della tecnologia Purge, un sistema automatico di pulizia che in genere troviamo in macchine più avanzate o professionali e che entra in funzione dopo ogni utilizzo. Sostanzialmente il circuito interno viene risciacquato automaticamente riducendo il rischio di residui, cattivi odori o cali nella qualità del caffè nel lungo periodo.

Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 1 litro ed è presente un poggia tazze regolabile su diverse altezze, in modo da poterla adattare di volta in volta in base al caffè che si va a preparare.

A tal proposito precisiamo che la macchina è dedicata esclusivamente all’espresso in quanto non presenta funzioni ad esempio per potersi preparare il cappuccino. E’ consigliabile associarla ad un capuccinatore come ad esempio quelli comodissimi di Severin o quello di Illy stessa più semplice ma più facilmente abbinabile dal punto di vista estetico.

Dal punto di vista pratico, è facilissima da usare: davanti ci sono soltanto due pulsanti che permettono di scegliere tra espresso ristretto o caffè lungo. Inoltre il volume dell’erogazione è controllato automaticamente e la macchina si spegne in automatico per ridurre i consumi.

Con una potenza di 1.800 Watt, si differenzia dalle altre macchine compatte che in genere puntano tutto sulla rapidità e sull’estetica mettendo al centro la manutenzione pressoché automatica e la qualità costante dell’espresso.

Di seguito alleghiamo alcuni video pubblicati da illy che vi mostrano come mettere la macchina in funzione, regolare la temperatura, programmare i volumi e decalcificarla quando è il momento.

Disponibilità e prezzo

La macchina a cialde illy Easy 60527 è disponibile in 3 colori (rosso, bianco, nero) costa 128,99 € e la trovate in vendita anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Le cialde illy costano circa 30 centesimi l’una in base all’aroma scelto (tra Classico, Lungo, Decaffeinato, Forte e Intenso) e pure queste potete comprarle su Amazon, dove vengono vendute in confezioni da 18, anche in pacchi-scorta da 12 scatole (totale 216 cialde).

Ovviamente potete scegliere anche cialde di altre ditte, purché siano in filtro carta ESE da 44 mm.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sulla casa

Se volete approfondire, qui su Macitynet trovate CasaVerdeSmart, una intera sezione dedicata alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile.