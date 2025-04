IMOU elimina ogni filo per la videosorveglianza ovunque

Grazie alla totale assenza di fili, sia quello di collegamento per i dati che per l’alimentazione, l’utente è libero di posizionare la telecamera IMOU AOV PT 5MP praticamente ovunque, così la videosorveglianza diventa possibile anche dove non arrivano Wi-Fi, Internet e rete elettrica.

Per l’alimentazione infatti c’è un pannellino solare da 5 Watt che ricarica la batteria (da 10.000 mAh) anche a -10°C mentre per l’accesso da remoto c’è sia il modulo Wi-Fi a 2.4 GHz che la connettività 4G LTE. Il tutto con protezione di grado IP66, quindi con la capacità di funzionare e resistere agli sbalzi termici e alle intemperie, pioggia e neve inclusi.

È la prima telecamera dell’azienda dotata di tecnologia Always-On Video (AOV) che praticamente consente di registrare un fotogramma ogni 2 secondi per risparmiare memoria ed energia quando non si verifica alcun evento. Invece in caso di eventi passa immediatamente alla registrazione full-frame, promettendo così una registrazione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Registra in risoluzione 3K UHD ed essendo motorizzata è in grado di mettere a fuoco ogni angolo, con una visione (anche notturna a colori) praticamente a trecentosessanta gradi.

Ad alimentarla ci sono ovviamente gli algoritmi di intelligenza artificiale che, in questo modello, abilitano il riconoscimento umano fino a 25 metri di distanza (quindi 2,5 volte più lontano rispetto alle telecamere PIR tradizionali) permettendo di ridurre i messaggi di errore del 95%, risultando quindi molto comoda in ambienti come fattorie e magazzini.

A tal proposito è inoltre dotata di sirena e luci rosse e blu intermittenti, ed eventualmente si può registrare un messaggio vocale come ulteriore funzione deterrente verso i potenziali intrusi.

Una telecamera del genere, grazie alla completa indipendenza da qualsiasi cavo, può essere usata in qualsiasi contesto, dalla casa vacanze a una fattoria, maneggi, zone montane, barche e ovunque non vi sia una connessione Wi-Fi stabile compresi cortili, fienili, vigneti, frutteti, cantieri edili e perfino campeggi.

Tanto più che si tratta di un prodotto “chiavi in mano” dato che nella telecamera sono perfino installate una scheda microSD da 32 GB e una nanoSIM con un traffico iniziale di 6 GB per i primi tre mesi per metterla subito in funzione.

Dove comprare

La telecamera IMOU AOV PT 5MP costa 159,99 € ed è in vendita anche da questa pagina di Amazon. Al momento è in corso un’offerta che permette di risparmiare 30 € (c’è il 13% di sconto Amazon in corso in più la casella coupon da spuntare che toglie altri 10 €) pagandola perciò 129,99 € spedizione compresa.

