Gli OPPO A5 Pro sono campioni di resistenza

OPPO ha presentato due nuovi modelli della Serie A, l’A5 Pro 5G e l’A5 Pro 4G, progettati per offrire maggiore affidabilità, resistenza e prestazioni solide in ogni contesto d’uso nel quotidiano. Si tratta di dispositivi che combinano un design sottile, ma con una struttura rinforzata, pensata per affrontare anche le situazioni più impegnative, come ambienti polverosi, pioggia intensa o urti accidentali.

Una delle caratteristiche che distinguono i modelli A5 Pro sono le certificazioni IP69/68/66, che garantiscono una protezione elevata contro acqua e polvere. A questo si aggiunge la certificazione militare per la resistenza agli urti, ottenuta grazie a una scocca rinforzata e a materiali progettati per proteggere i componenti interni anche in caso di cadute.

Per garantire durabilità, OPPO ha adottato soluzioni come doppi strati di sigillatura, anelli in silicone sulle aperture e vetro rinforzato per lo schermo, migliorato del 160% rispetto agli standard di altri modelli. La funzione “Splash Touch” permette inoltre di utilizzare lo schermo anche se bagnato o unto, un dettaglio utile in ambienti esterni o durante le attività quotidiane.

I due modelli presentano un profilo sottile (7,76 mm o leggermente più per alcune colorazioni) e un peso intorno ai 195 grammi, piuttosto contenuto per dispositivi rugged come questi. Sono disponibili in tre colorazioni: Black Brown, Olive Green (solo per il modello 5G) e Feather Blue (solo per il 4G).

Per quanto riguarda la connessione, OPPO A5 Pro integra soluzioni come AI LinkBoost e BeaconLink, che migliorano la qualità del segnale anche in zone con copertura debole o assente, mentre la funzione BeaconLink, in particolare, permette chiamate vocali via Bluetooth in assenza di rete mobile.

Entrambi i modelli supportano doppia SIM, con il modello 5G che include anche il supporto eSIM. È presente inoltre una Modalità Outdoor che ottimizza la rete e l’interfaccia per un utilizzo più pratico in ambienti di lavoro o attività all’aperto.

Sotto la scocca, l’A5 Pro 5G è dotato del chipset MediaTek Dimensity 6300, mentre il 4G monta un Qualcomm Snapdragon 6s Gen. Entrambi offrono 8 GB di RAM, espandibili virtualmente, e 256 GB di memoria interna.

Quanto all’autonomia la batteria da 5.800 mAh promette un’autonomia di lunga durata, mentre la ricarica rapida da 45W SUPERVOOC permette di arrivare al 30% in meno di 20 minuti.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, entrambi i modelli includono una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera per ritratti da 2 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. È presente anche la funzione Livephoto, che cattura un momento esteso di 1,5 secondi prima e dopo lo scatto. A queste si aggiungono funzionalità come ritocco AI, rimozione riflessi e fotoritocco intelligente, disponibili direttamente sul dispositivo.

Oppo Serie A5, prezzi e disponibilità

OPPO A5 Pro è disponibile da questa pagina di Amazon nei colori indicati: il prezzo di listino è di 279,99 € per la versione 5G e 229,99 € per quella 4G.