Impossible Burger, l’hamburger di carne senza carne arriva nelle scuole USA

Impossible Foods si è assicurata le etichette nutrizionali idonee per i bambini per i suoi prodotti Impossible Burger, gli hamburger di carne senza carne. Questo significa che che ora potranno far parte dei programmi nutrizionali scolastici per gli istituti negli Stati Uniti.

Per ottenere le etichette CN, la Food and Nutrition Services dell’USDA ha dovuto valutare la formulazione del prodotto a base di carne vegetale, nonché le procedure di controllo della qualità e i processi di produzione dell’azienda.

Ora che ha acquisito queste etichette per i suoi prodotti, l’azienda sta lanciando questo mese programmi pilota K-12 in collaborazione con diversi distretti scolastici. In particolare, Palo Alto Unified School District in California, l’Aberdeen School District a Washington, le Deer Creek Public Schools a Edmond, Oklahoma e le Union City Public Schools a Union City useranno gli hamburger di carne vegetale in una varietà di piatti per il loro menu. Questi piatti includono tacos e spaghetti al sugo di carne Impossible. Anche altri distretti scolastici potranno ottenere facilmente prodotti Impossible dai fornitori per aggiungerli ai loro menu.

Pat Brown, CEO e fondatore di Impossible Foods, ha dichiarato:

Rendere i prodotti Impossible disponibili ovunque le persone consumino carne, e per i bambini nelle scuole, è la chiave per la missione dell’azienda. Le scuole non solo svolgono un ruolo nel plasmare i modelli alimentari dei bambini, ma svolgono un ruolo importante nell’educare sui cambiamenti climatici e sulle sue cause profonde. Siamo entusiasti di collaborare con i distretti scolastici in tutto il paese per ridurre le barriere all’accesso alla nostra carne vegetale per questa generazione di cambiamento

Questo è l’ultimo passo che l’azienda ha intrapreso per espandere la propria presenza e aumentare l’interesse per la sua carne a base vegetale. Nell’ultimo anno, Impossible ha iniziato a vendere i suoi prodotti in 1.700 negozi affiliati a Kroger, 2.000 negozi Walmart e 1.200 negozi Publix negli Stati Uniti. Rendendo disponibile la sua finta carne nei pasti scolastici, l’azienda spera di conquistare i giovani, soprattutto perché hanno molta influenza sulle decisioni dei pasti in famiglia.

I bambini offrono un’opportunità enorme e in gran parte inesplorata per il progresso ambientale. Hanno a cuore il cambiamento climatico e vogliono fare qualcosa al riguardo, e i dati mostrano che hanno un’influenza significativa sulle decisioni dei pasti in famiglia. Il nostro lancio dell’etichetta CN è solo l’inizio di Impossible Foods che coinvolge questa prossima generazione cruciale

