In arrivo una novità per iCloud

Pubblicità

Apple ha in programma l’introduzione imminente di una novità per iCloud.

Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg spiegando che Apple si appresta a lanciare “Confetti“, nome in codice di una funzione iCloud-based per la gestione di eventi e inviti.

Come il nome in codice lascia intuire (coriandoli, in italiano), l’idea è di offrire nuove modalità per invitare le persone a feste e incontri.

Da tempo Apple sta cercando di rinnovare l’app Calendario e secondo Gurman la novità in questione dovrebbe essere l’inizio di sforzi più ampi in questo ambito.

Riferimenti a un’app denominata “Invites” erano stati individuati in una beta dell’aggiornamento a iOS 18.3 (update da poco rilasciato in versione definitiva per tutti). Quest’ultima dovrebbe offrire funzionalità pensate per lo scheduling, l’organizzazione di riunioni e eventi in presenza. “Scavando” nel codice era emerso che Invites dovrebbe essere compatibile con iCloud, permettendo all’utente di sincronizzare i dati tra più dispositivi Apple. Non si conoscono altri dettagli se non che l’app dovrebbe sfruttare un daemon (un programma eseguito in background) non usato in precedenza, denominato GroupKit.

Probabilmente l’idea di Apple è offrire funzionalità di scheduling più intuitive, dedicate alla gestione di eventi, meeting e inviti. Il nome lascia immaginare la possibilità di specificare elenchi di invitati che potranno confermare o no la loro presenza. Non è da escludere anche l’integrazione con Apple Intelligence, permettendo agli utenti di sfruttare Genmoji per gli inviti (personalizzando i pittogrammi associati agli invitati).