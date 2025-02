Apple Care comprato in negozio si pagherà solo in abbonamento

Pubblicità

Apple ha previsto imminenti cambiamenti per AppleCare+: nei negozi non sarà più offerta l’opzione che consente di pagare gli anni di garanzia aggiuntiva come acquisto una tantum ma sarà possibile soltanto l’acquisto di abbonamenti mensili o di un abbonamento annuale.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg in un tweet spiegando che sarà ad ogni modo possibile acquistare i piani di copertura pluriennali nello store online di Apple.

La copertura AppleCare+ per iPhone 16 (che prevede un numero illimitato di interventi di riparazione per danni accidentali), ad esempio, costa attualmente 229€ o 11,99€ al mese. L’opzione di acquisto una tantum, secondo quanto riferisce Gurman, non sarà più disponibile negli store.

Non è chiaro se questa novità riguarderà solo gli Stati Uniti o tutto il mondo. L’eliminazione dell’opzione di acquisto una tantum, è ovviamente più conveniente per le casse di Apple, garantendo maggiori entrate dai servizi (non esistendo l’opzione di acquisto una tantum, viene meno il piccolo sconto riservato a chi decide di pagare in un’unica soluzione).

A notable change coming to AppleCare+ next week: Apple is dropping the 2-3 year pay in advance option at physical retail stores and on devices and will only offer monthly and annual subscriptions. You’ll still be able to get those multi-year plans on the online store. — Mark Gurman (@markgurman) February 2, 2025

Tra le ragioni che potrebbero avere spinto Apple verso l’eliminazione dei piani assicurativi pluriennali, anche il fatto che questi siano tipicamente scelti dagli utenti Mac (dispositivi che molti clienti continuano a usare per anni, con utenti più propensi all’acquisto una tantum della copertura) e meno dagli utenti iPhone (con tanti che cambiano smartphone ogni anno e sono meno interessati a coperture pluriennali).

Di fatto Apple Care diventa in questa ottica un nuovo servizio in abbonamento e contribuisce a ridurre l’impatto della stagnazione del fatturato degli iPhone. Ricordiamo che in questo momento il più florido elemento di profitto del bilancio sono, appunto, i servizi che fondandosi su miliardi di dispositivi in circolazione, continuano a produrre fatturato con margini molto elevati.

Apple al momento offre la possibilità di acquistare prodotti con o senza copertura AppleCare+. L’opzione AppleCare+ base offre interventi di riparazione illimitati, riparazioni certificate con ricambi originali, servizio sostituzione, accesso prioritario; è prevista anche l’opzione che prevede copertura extra per furto o smarrimento e spedizione del dispositivo in qualsiasi Paese nel quale è disponibile AppleCare+.