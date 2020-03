In Italia arrivano i nuovi router TP-Link compatibili con il WiFi 6

TP Link annuncia l’arrivo in Italia di nuovi prodotti compatibili con lo standard WiFi 6 che si vanno ad aggiungere ai router Archer AX11000 e AX6000 arrivati sul mercato italiano a fine 2019: si tratta di Archer AX10, Archer AX50 e della scheda di rete Archer TX3000E.

Facciamo però prima un passo indietro. WiFi 6 nasce per rispondere alla costante crescita del fenomeno Smart Home. In casa, infatti, la rete wireless fornisce ormai connettività non solo a smartphone, tablet e PC, ma anche a TV, prese, videocamere di sorveglianza, termostati, smart speaker, elettrodomestici e molto altro ancora.

Nel mercato dell’Internet of Things questo segmento è uno dei più promettenti, ma allo stesso tempo pone nuove sfide per la rete wireless che deve essere in grado di gestire un numero enorme di dispositivi assicurando ad ognuno prestazioni ottimali e quindi una migliore esperienza utente.

Dal punto di vista tecnico, WiFi 6 è più veloce della generazione precedente e può raggiungere 1.2 Gbps su singolo stream, ovvero il 20% in più della classica connessione via cavo Gigabit Ethernet. Inoltre, facendo uso di tecnologie avanzate questo standard è in grado di gestire meglio la comunicazione simultanea verso diversi dispositivi e riduce i consumi di quelli intelligenti, incrementandone l’autonomia.

I prodotti TP-Link WiFi 6 con protocollo WPA3 promettono un’elevata sicurezza della rete grazie a nuovi processi di crittografia delle password e ad una protezione avanzata contro gli attacchi informatici. Per quanto riguarda i nuovi dispositivi, Archer AX10 è un router Dual Band con velocità massima di 1.5 Gbps, processore Triple Core da 1.5 GHz, 4 antenne con tecnologia Beamforming, porte Gigabit per la rete cablata e compatibilità con Amazon Alexa per agevolare la gestione tramite comando vocale.

Archer AX50 è pensato per chi deve gestire diverse attività contemporanee e molto onerose in termini di banda: il router fornisce infatti connettività affidabile e a bassa latenza fino a 256 dispositivi, potendo raggiungere i 3 Gbps di velocità massima.

Archer TX3000E è invece un adattatore WiFi 6, un piccolo dispositivo da installare su PC per permettergli di sfruttare tutta la potenza e le prestazioni dello standard wireless 802.11ax di nuova generazione. Un’ottima idea soprattutto per i gamer, che grazie a WiFi 6 possono ottenere prestazioni di alto livello e bassa latenza abbandonando la tradizionale rete cablata.

I nuovi dispositivi saranno disponibili entro marzo sullo store ufficiale Amazon di TP-Link con i seguenti prezzi: Archer AX10 a 99,99 euro, Archer AX50 a 179,99 euro e Archer TX3000E a 49,99 euro.