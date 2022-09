Incisore laser SCULPFUN S9, questo codice sconto la porta a 248 euro

Chi fosse alla ricerca di un incisore laser super sottile non potrà che tenere in considerazione SCULPFUN S9; ancor di più oggi che grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce si acquista al prezzo più basso di sempre, appena 248,99 euro con spedizione gratis. Clicca qui per acquistarlo.

Tra le sue particolarità più evidenti lo spessore, davvero ridotto, così da poter trovare spazio in qualsiasi scrivania o banco da lavoro. S9 utilizza la più recente tecnologia di modellatura del raggio laser da 5,5 W a diodi laser, ha una messa a fuoco laser nitida da 0,06 mm, con capacità di penetrazione e precisione di taglio eccellenti, in grado di tagliare legno fino a 15 mm di spessore, 10 mm di acrilico, ceramica intagliata e perfino acciaio inossidabile.

La macchina combina un obiettivo a fuoco fisso e un design scorrevole, grazie al quale l’utente non dovrà far altro che far scorrere il laser e serrare le viti per completare la messa a fuoco. Questo sistema rende questo incisore molto facile da usare. Ha una struttura solida e facile da montare, interamente in metallo, che rende la macchina stabile e migliora la precisione dell’incisione.

Come spesso accade con questi macchinari, anche S9 arriva in scatola di montaggio. Si tratta, comunque di una macchina pre assemblata, che infatti richiederà appena 10-20 minuti, anche per gli utenti alle prime armi. La macchina è compatibile con vari software di incisione, come LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire, supporta l’incisione in modalità PWM, e gira su Windows, Mac (LightBurn) e supporta formati file JPG, PNG, DXF, SVG, Codice G, NC, BMP, ecc.

Gode di un coperchio del filtro laser in grado di filtrare il 98% della luce ultravioletta, così da proteggere gli occhi, e viene fornita con un pad in acciaio formato A4 per proteggere il tavolo da eventuali danni del laser.

Non solo SCULPFUN S9 è tra le macchine più sottili, ma è anche quella che offre una dimensione di incisione davvero importante, parti a 410 x 420 mm, ed è in grado di incidere legno, carta, cartone, plastica, PCB, alluminio, acciaio inossidabile 304, ceramica, e pietra scura .

Al momento potete acquistarla in forte sconto a 248,99 euro tramite il codice sconto FFSCULS9, con spedizioni dalla Germania gratuite che assicurano velocità nelle consegne e assenza di oneri doganali.