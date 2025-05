INIU Power Bank 10000mAh a soli 12,44€ su Amazon, coupon del 44%

INIU Power Bank 10000mAh a soli 12,44€ su Amazon

Pubblicità Compatto, leggero e incredibilmente potente: l’INIU Power Bank da 10.000mAh con ricarica rapida a 22,5W oggi è un vero affare perché, grazie allo sconto del 44% con coupon, oggi costa solo 12,44€ su Amazon. È il compagno ideale per chi ha bisogno di energia extra ovunque, senza rinunciare alla velocità di ricarica. Potenza compatta con PD 3.0 e QC 4.0 Il punto forte di questo modello è la combinazione tra formato tascabile e potenza di ricarica. Con supporto a PD 3.0 e QC 4.0, permette di caricare un iPhone o uno smartphone Android fino al 50% in soli 30 minuti. Le tre porte (USB-A, USB-C in/out, e micro-USB) assicurano massima compatibilità con tutti i dispositivi. E nonostante la sua compattezza, offre una capacità più che sufficiente per ricaricare due volte uno smartphone moderno. Versatile, leggerissimo e sempre pronto Con un peso inferiore ai 200 grammi, è perfetto per essere infilato in tasca, in borsa o nello zaino. L’uscita USB-C bidirezionale è una chicca per chi vuole usare un solo cavo per tutto. In più, integra una torcia LED, utile nei viaggi, in campeggio o in caso di emergenza. È una scelta pratica sia per l’uso quotidiano che per occasioni particolari, senza mai restare senza energia. Prezzo bomba e qualità garantita INIU è un marchio affidabile, noto per la qualità costruttiva e l’ottimo servizio post-vendita: questo power bank è coperto da una garanzia di 3 anni, e offre prestazioni pari o superiori a modelli ben più costosi. Con un prezzo finale di soli 12,44€ dopo l’applicazione del coupon, il rapporto qualità/prezzo è semplicemente imbattibile. Approfittate subito dell’offerta e scoprite questo power bank a 12,44€ su Amazon.

