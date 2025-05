iPhone 18 Pro con Face ID sotto lo schermo, lo dice un analista

Chi vuole un iPhone visibilmente diverso deve aspettare il 2026 per mettere le mani su iPhone 18 Pro, il primo con Face ID sotto lo schermo e quindi con un frontale che si distinguerà visibilmente da tutti i modelli visti finora a partire da iPhone X del 2017.

Di questo cambiamento sentiamo parlare fin dall’introduzione di iPhone X con una lunga serie di previsioni e anticipazioni per l’anno successivo e quello ancora dopo, finora andate a vuoto. Ma questa volta è diverso perché oltre ai leaker e alle indiscrezioni che provengono da fonti diverse e attendibili, ora si aggiunge la previsione di Ross Young, esperto di display e analista di settore.

Proprio grazie alle sue conoscenze degli schermi e delle catena di fornitura in passato Young ha previsto correttamente numerose novità Apple anche con diversi anni di anticipo.

In realtà questa volta Young non offre una sua previsione, ma semplicemente riporta quanto dichiarato da Michael Helander, CEO di OTI Lumionics in occasione dell’evento SID Business Conference.

Infatti il dirigente prevede che nel 2026 usciranno i primi smartphone che impiegano i materiali prodotti dalla sua società per poter offrire e far funzionare Face ID sotto lo schermo. iPhone non viene citato espressamente, ma è Young a indicare che si tratta di iPhone 18 Pro a cui seguiranno altri marchi e modelli.

Ma c’è di più: rispondendo alla domanda di un utente su X, Young precisa che solo Face ID finirà sotto lo schermo, mentre rimarrà la fotocamera frontale per i selfie perché questa componente richiede ulteriori sviluppi.

Quindi in iPhone 18 Pro attesi entro la fine del 2026 sparirà il notch, ma rimarrà un piccolo foro per la fotocamera che Apple potrebbe decidere di mantenere nella posizione attuale o di spostarla al centro. Vista la presenza della selfie camera visibile è molto probabile che Cupertino decida di mantenere Dynamic Island e gli effetti grafici che si fondono con il foro fisico.

L’introduzione progressiva di nuove tecnologie e le tempistiche indicate collimano con la consueta strategia di Cupertino. Prima l’introduzione sui modelli di fascia superiore iPhone 18 Pro e Pro Max entro il 2026, per poi approdare nei modelli inferiori iPhone 18 a inizio del 2027.

Per avere un iPhone ancora più diverso da quelli attuali, completamente privo di fori, quindi con frontale tutto display, occorre attendere il 2027 con l’introduzione del modello per i 20 anni di iPhone, a dieci anni esatti di distanza da iPhone X. Nel 2027 con iPhone XX probabilmente vedremo concretizzato il sogno a lungo coltivato da Jony Ive, un monolito di cristallo.

In questo articolo la tabella di marcia degli iPhone da qui al 2027.