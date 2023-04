Insta360 Flow è il gimbal per smartphone con intelligenza artificiale

Insta360 Flow è il nuovo gimbal dell’omonima azienda: si tratta di uno stabilizzatore alimentato da intelligenza artificiale AI che promette di cambiare il modo in cui i creatori girano i video con i propri smartphone.

Insta360 Flow è un dispositivo tutto in uno per la videografia da smartphone che combina uno stabilizzatore a 3 assi con un sistema di tracciamento alimentato dall’AI. Oltre alle sue capacità di stabilizzazione e tracciamento, Flow è dotato di un selfie stick, di un treppiede e di una batteria integrata.

Secondo JK Liu, il fondatore di Insta360, l’obiettivo dell’azienda era quello di creare un dispositivo che andasse oltre le funzionalità di base di uno stabilizzatore.

Oltre alle sue capacità di inseguimento, Insta360 Flow offre molti strumenti di ripresa integrati in un solo dispositivo, tra cui un’asta di estensione da 215 mm, un treppiede che si estende dal manico e una batteria da 2900mAh che può caricare lo smartphone durante la registrazione. Inoltre, un supporto cold shoe integrato consente agli utenti di abbinare un microfono per un audio migliorato senza bisogno di accessori extra.

Tra le altre caratteristiche, Insta360 Flow è dotato di un morsetto magnetico, oltre alla funzione SmartWheel di Flow. Si tratta di una rotella che consente di passare tra quattro modalità principali: Auto, Follow, Pan Follow e FPV. La modalità Auto regola automaticamente le impostazioni dello stabilizzatore in base ai movimenti dell’utente, mentre la modalità FPV simula i movimenti simili a quelli di un drone FPV.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di ripresa, l’app Insta360 offre strumenti per la modifica, alcuni di questi alimentati da AI. Ad esempio, Shot Genie consiglia tecniche di ripresa basate sui comandi vocali e sulla scena inquadrata. Hoop Mode, una funzione unica nel suo genere, traccia le partite di basket e salva gli highlights come clip separate per un facile montaggio in seguito. Altre modalità di ripresa disponibili includono Panorama, TimeShift, Motion Timelapse e Dolly Zoom.

Quanto all’autonomia, offre 12 ore di funzionamento. Inoltre, gode di una funzione chiamata FlashCut, che consente agli utenti di unire i clip video con transizioni e effetti senza soluzione di continuità.

Il prezzo di Insta360 Flow è di 169 euro e viene fornito con il morsetto magnetico per lo smartphone, un cavo di alimentazione, una cover per il manico e una custodia protettiva. È disponibile in due colori: Summit White e Stone Gray.

Si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo.