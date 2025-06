Insta360 Mic Air, microfono per creators grande come un Airtag

Insta360 debutta nel mercato dei microfoni digitali compatti con Mic Air, un trasmettitore wireless pensato per integrarsi in modo nativo con le videocamere del marchio. Si tratta di un dispositivo leggero, portatile e studiato per chi realizza contenuti in mobilità, offrendo compatibilità diretta con alcune action cam Insta360 e connettività estesa tramite un bundle opzionale con ricevitore.

Design ultracompatto e versatilità d’uso

Il Mic Air si presenta come un dischetto grande quanto come un Airtag, con un peso di soli 7,9 grammi. Può essere fissato a una maglietta tramite una clip magnetica, agganciato a un colletto o indossato come pendente. La confezione include un paravento removibile e il microfono integra un sistema di riduzione del rumore.

La batteria garantisce fino a 10 ore di autonomia, mentre il segnale wireless raggiunge i 300 metri in campo aperto. Un pacchetto pensato per garantire mobilità, senza sacrificare la qualità del suono.

Connessione diretta con X5 e Ace Pro 2

Il Mic Air si distingue per la capacità di collegarsi direttamente e senza ricevitori a due videocamere del marchio:

Questa connessione diretta permette di trasmettere audio a 48kHz/24 bit senza bisogno di adattatori o cavi. Una soluzione simile a quella introdotta da DJI con il Mic Mini, che riduce al minimo il setup e rende immediata la registrazione di video con audio sincronizzato.

Compatibilità estesa con il bundle TX + RX

Per chi lavora con smartphone, gimbal o dispositivi di altri marchi, Insta360 propone una versione con ricevitore (RX) incluso. Questo bundle permette di collegare il Mic Air a:

Smartphone Android

Gimbal Insta360 della serie Flow

Altri accessori e videocamere dotati di USB-C

Il ricevitore ha un design minimal, con superficie zigrinata, indicatori LED e connettore USB-C. Non sono previsti, almeno per il momento, bundle con doppio trasmettitore o custodie di ricarica integrate.

Un ecosistema in espansione

Mic Air si inserisce in un momento in cui Insta360 sta rafforzando il proprio ecosistema, con prodotti come la X5, la Ace Pro 2 e i gimbal Flow. Secondo l’azienda, altri dispositivi compatibili saranno annunciati a breve, mentre il nuovo Ultimate Creator Bundle include già il Mic Air, la X5, il Bullet Time Stick 2.0 e il Quick Reader, offrendo un pacchetto completo per la produzione di contenuti social.

Prezzo e disponibilità

Il Mic Air è già ordinabile su Insta360 Store. Su Amazon per ora a 89 euro è disponibile il bundle con trasmettitore e ricevitore (TX + RX)

