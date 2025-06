Il sequel di The Social Network esplorerà il lato oscuro di Facebook

Aaron Sorkin, sceneggiatore tra le altre cose del film Steve Jobs del 2015 – diretto da Danny Boyle e incentrato su tre lanci iconici attraverso cui si delinea il ritratto di un uomo geniale e contraddittorio – sta lavorando al sequel di The Social Network, il film del 2010 incentrato sui fondatori di Facebook e sul fenomeno popolare che ha creato. Ma questa volta verrà esplorato il suo lato oscuro e la capacità manipolativa dei suoi meccanismi.

Lo riferisce The Guardian, ricordando che già lo scorso anno lo sceneggiatore aveva annunciato l’intenzione di tornare sul tema Facebook. Anche il sito Deadline ha confermato lo sviluppo in corso di The Social Network Part II presso Sony Pictures, un progetto che dovrebbe andare oltre il semplice sequel, evitando di replicare la trama già vista quindici anni fa.

Il film originale e la sua eredità

Il film originale – diretto da David Fincher e osteggiato dal fondatore di Facebook – è incentrato sui primi e tumultuosi anni di Facebook, dalla sua fondazione nel 2004 fino alla causa da 600 milioni di dollari indetta contro Mark Zuckerberg. Sorkin ha adattato per il grande schermo il libro di Ben Mezrich “Miliardari per caso – L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento” (Sperling & Kupfer).

Jesse Eisenberg interpreta Mark Zuckerberg nel film “The Social Network”

I Facebook Files come base per il sequel

Sorkin sta lavorando al seguito, a quanto pare basato sui Facebook Files pubblicati dal Wall Street Journal nell’ottobre 2021. Una serie di documenti interni che hanno svelato come l’azienda fosse consapevole dei danni provocati dalla piattaforma – disinformazione, effetti sulla salute mentale, incitamento all’odio – ma abbia preferito tutelare il profitto.

Il film dovrebbe quindi esplorare anche le responsabilità di Facebook nel contesto politico e sociale, inclusi gli eventi che hanno portato all’assalto al Campidoglio del gennaio 2021 (“uno spartiacque nella percezione dell’impatto dei social network”, secondo Aaron Sorkin), presentandoli come punto di svolta nella percezione pubblica del potere delle piattaforme.

Aaron Sorkin è stato anche autore della sceneggiatura di Steve Jobs (2015), il film diretto da Danny Boyle che racconta tre lanci iconici attraverso cui si delinea in tempo reale il ritratto di un uomo geniale e contraddittorio. La sceneggiatura è ispirata alla biografia ufficiale di Walter Isaacson, pubblicata poco dopo la scomparsa del fondatore di Apple.

Un progetto ancora in divenire

Lo sceneggiatore aveva più volte espresso l’interesse a proseguire la storia di Facebook sul grande schermo per evidenziare l’impatto del social, su come la violenza trova spazio e si evolve, e sulle conseguenze sull’opinione pubblica e i giovani utenti.

Non è stato ancora delineato il cast e non è chiaro se nel sequel saranno presenti alcune delle star del precedente film (es. Jesse Eisenberg nella parte di Mark Zuckerberg) o saranno scelti interpreti nuovi. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori dettagli sullo sviluppo produttivo, prima dell’avvio delle riprese previste nei prossimi mesi.

