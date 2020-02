Tra i manager della Silicon Valley ora vanno di moda gli interventi al viso

Il lifting e gli interventi al viso è l’ultima tendenza tra gli uomini della Silicon Valley, un modo per apparire più giovani di quanto in realtà siano, un trend per presentarsi come più attraenti anche come imprenditori. Lo riferisce il Washington Post parlando di una – per molti versi – inquietante moda tra ingegneri e futuri “titani” dell’IT, che già a 35 anni sentono il bisogno di ritoccare il volto per rimuovere rughe in eccesso, rimodellare e riposizionare muscoli per conferire al viso un aspetto più giovanile.

Chi vuole proporre novità e idee e magari è alla ricerca di finanziamenti, deve apparire giovane; un chirurgo plastico di San Francisco riferisce che chi si sottopone a chirurgia di ringiovanimento del volto, lo fa perché le persone tendono a valorizzare i giovani “per la loro passione e abilità di guardare le cose in modi nuovi”.

Un 48enne dipendente del settore IT riferisce al quotidiano statunitense che “fino agli anni ’90 e primi anni del 2000 la gente non si preoccupava troppo del proprio aspetto ma ora c’è un’intera generazione di lavoratori che ha creato diverse aspettative partendo anche solo dall’aspetto. Ora si vedono persone più attente alla forma fisica e alla moda”.

Anche Lavanya Krishnan, dermatologa di San Francisco, conferma il trend, spiegando che molti uomini si presentano per chiedere in che modo sembrare più giovani, mostrando anche immagini da social e di influencer che vorrebbero imitare. Krishnan riferisce che i suoi pazienti lavorano per importanti aziende e start-up, nomi di alto profilo nella Silicon Valley.

A Los Angeles gli uomini chiedono interventi al viso per ricreare la mandibola di Brad Pitt, il naso di Ben Affleck o gli occhi di Jake Gyllenhaal ma nella Silicon Valley fonte di ispirazione sono big quali Elon Musk e Jeff Bezos. “Vogliono sentire che stanno lavorando bene, che sono in grado di ottenere grandi cose e avere un’alta qualità della vita”, spiega Larry Fan, chirurgo plastico di San Francisco. “Se puoi cambiare il mondo, perché non puoi cambiare il tuo aspetto?”.

