Roland RD-88, lo stage piano compatibile con Apple MainStage

I pianoforti RD vengono spesso scelti dai tastieristi professionisti per la qualità dei suoni parallelamente al feedback quanto più vicino possibile a quello di un pianoforte acustico. Da oggi il celebre suono e la risposta che li contraddistinguono si possono avere attraverso uno strumento moderno e leggero.

Stiamo parlando del nuovo stage piano Roland RD-88, presentato dall’azienda al NAMM 2020 che ne ha messo in mostra tutte le caratteristiche a partire dalle meccaniche della tastiera, che offre una risposta naturale e che appare mai troppo rigida, mai troppo molle.

Questo piano è dotato di nuovi timbri di pianoforte e di piano elettrico della serie SuperNATURAL che permettono di passare da un carattere brillante ad uno grintoso con la semplice modifica di pochi parametri. Include inoltre una selezione di suoni acustici ed elettronici dalla storica libreria Roland che utilizzano lo stesso generatore sonoro dei sintetizzatori professionali.

I controlli più importanti – spiega un portavoce in fiera – sono chiaramente indicati e sempre a portata di mano, perciò è possibile trovare rapidamente i suoni preferiti, aggiungere effetti, o modificare la risposta dello strumento per adattarlo al locale in cui si suona.

Se c’è bisogno di un suono molto specifico o un particolare soft synth o una libreria di sample è possibile sfruttare le tre zone del Roland RD-88 che possono essere configurate con i suoni interni oppure integrando e controllando i soft synth tramite Apple MainStage (qui trovate una panoramica dell’applicazione come utilizzo in ottica concerto).

Il punto forte di questo nuovo strumento sta però nella costruzione leggera e robusta che lo rende facile da trasportare e veloce da configurare, anche su piccoli palchi o in una sala prove affollata, magari sfruttando il sistema di diffusori integrato per suonare immediatamente, senza problemi o intoppi di alcun genere.

Roland RD-88 è già in commercio ad un prezzo che si aggira intorno ai 1.200 euro. Per conoscere le altre novità presentate da Roland o dalle altre aziende che hanno partecipato al NAMM 2020 potete sfogliare gli articoli contenuti in questa sezione del nostro sito.