Invita WiOO nella tua camera da letto

Pubblicità

La camera da letto si trasforma in un’oasi di benessere personale grazie a WiOO, l’innovativo sistema di interruttori intelligenti che ridefinisce il concetto di comfort domestico.

Dimentichiamoci del classico interruttore che si limita ad accendere e spegnere la luce: WiOO introduce un nuovo paradigma nell’illuminazione anche nella zona notte, dove tecnologia e benessere si possono fondere in un’esperienza unica. Vi sintetizziamo in brevi esperienze d’uso, i vantaggi di WiOO in questo prezioso spazio domestico.

Luce umanamente perfetta

L’elemento forse più affascinante è la capacità di WiOO di aiutarci a rispettare e supportare il nostro ritmo circadiano. Il sistema può essere programmato per automatizzare l’intensità e la tonalità della luce delle lampadine smart dotate di cambiamento della temperatura colore e del colore RGB o grazie alla funzione Luce Adattiva di iOS. Al mattino, una luce gradualmente più intensa e tendente al blu aiuta il risveglio naturale, mentre la sera le tonalità verso colori caldi favoriscono il rilassamento e la produzione di melatonina, l’ormone del sonno.

Luce sì, ma discreta

Immaginate di rientrare in camera dopo una lunga giornata: WiOO può gestire una scena “relax serale” con luci soffuse e una calda illuminazione indiretta. Basta, poi, impostare un automatismo che si attiva dopo il tramonto per garantire una tenue illuminazione notturna emessa dall’Halo degli interruttori, per potersi orientare senza disturbare il sonno del partner se, durante la notte, dovete alzarvi.

Leggere a letto, che passione!

La lettura serale poi diventa un’esperienza più confortevole grazie alla possibilità di regolare con precisione l’illuminazione della zona del comodino, mentre il resto della stanza rimane in penombra. E per chi ama addormentarsi con un sottofondo musicale, l’integrazione con l’ecosistema Apple Home permette di orchestrare scenari complessi che combinano illuminazione e audio.

La sveglia, senza traumi

La sveglia inoltre assume una dimensione completamente nuova: invece del tradizionale suono improvviso, WiOO può simulare un’alba naturale, aumentando gradualmente la luminosità della stanza nei minuti precedenti l’orario stabilito. Questo approccio dolce al risveglio aiuta il corpo a sincronizzarsi naturalmente con il nuovo giorno.

La sicurezza notturna è garantita dall’Halo che, dall’ora desiderata e impostata, diventa un segnapasso: quando ci si alza, l’Halo infatti può illuminare il tragitto verso il bagno o altre zone della casa, con una luce sufficientemente tenue da non disturbare il sonno ma adeguata per muoversi in sicurezza.

Per rendere ancora più accessibile questa rivoluzione dell’illuminazione domestica, WiOO propone attualmente un’offerta speciale: un pacchetto che include un Master Switch e uno Switch aggiuntivo, accompagnati da un Apple HomePod mini, a soli 399 euro IVA inclusa. L’HomePod mini non solo arricchisce l’ambiente con un suono di qualità superiore, ma funge da centrale di controllo per tutte le automazioni, permettendo di gestire gli scenari luminosi anche quando si è fuori casa, garantendo così il massimo della flessibilità e del controllo.

La camera da letto con WiOO diventa così uno spazio dove tecnologia e benessere si incontrano, creando un ambiente che si adatta naturalmente ai nostri ritmi e alle nostre esigenze, migliorando la qualità del riposo e, di conseguenza, la qualità della vita.

Fino al 2 Marzo la confezione WIOO con un Master Switch e uno Switch aggiuntivo offre in regalo un Homepod Mini Apple per integrare nella vostra casa tutte le periferiche Homekit e Matter sul mercato.

Il bundle è costituito da

– 1 WiOO Master Switch – Apple Home

– 1 WiOO Switch

– 1 Apple HomePod mini

il tutto a 399 € Iva e spedizione compresa con un risparmio di 109 € sull’acquisto di Homepod mini. Partite da questa pagina del sito di WIOO per scoprire anche gli altri bundle disponibili.

Trovate la recensione di WIOO su macitynet a partire da questa pagina.