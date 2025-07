iPad 10,9 con chip A16 e 512 GB, sconto incredibile del 37%

Su Amazon trovate in offerta il nuovo iPad 10,9″ con chip A16 e 512 GB, pensato per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto e con larga capacità di memoria. Il costo è di 499€ invece dei 789€ di listino, un prezzo mai visto per questa versione

Design aggiornato e schermo ad alta luminosità

Ricordiamo che il nuovo iPad da 10,9 pollici riprende l’estetica dei modelli Air, con profili squadrati e bordi simmetrici. Il display Liquid Retina da 500 nit copre quasi tutta la superficie frontale e include un Touch ID integrato nel tasto di accensione. La porta USB-C consente il collegamento a una varietà di accessori e dispositivi esterni, rendendolo adatto anche a un uso in ambito scolastico o lavorativo.

Chip A16 e fotocamere da 12 MP

Il salto generazionale principale rispetto al precedente modello sta nell’adozione del processore A16 Bionic, lo stesso presente su iPhone 15, che migliora le performance anche nelle operazioni di machine learning.

Non è compatibile con Apple Intelligence, ma integra 4 GB di RAM, garantendo comunque un buon livello di reattività. La fotocamera posteriore da 12 megapixel supporta registrazioni in 4K e slow motion a 240 fps, mentre quella anteriore è posizionata sul lato lungo, ideale per videochiamate in orizzontale.

Spazio di archiviazione e confronto con altri modelli

Con i suoi 512 GB di memoria interna, questo iPad permette di archiviare video in alta risoluzione, librerie fotografiche, app e file voluminosi senza ricorrere al cloud. È una scelta utile per studenti, creatori di contenuti o professionisti che lavorano spesso in mobilità.

Il dato più interessante riguarda il prezzo: questa versione costa quasi 50 euro meno del modello da 256 GB, risultando di fatto la più conveniente in rapporto a capacità e prestazioni.

Il prezzo attuale è di 499€ rispetto ai 789€ di listino, con uno sconto del 37%.

Sto caricando altre schede...