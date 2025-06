Prima beta di macOS Sequoia 15.6, iOS 18.6, tvOS 18.6 e watchOS 11.6 agli sviluppatori

Apple ha distribuito (per ora ai soli sviluppatori) la prima versione beta dei futuri aggiornamenti a macOS Sequoia 15.6, visionOS 2.6, ioS 18.5, tvOS 18.6 e watchOS 11.6, update per le attuali versioni dei vari sistemi operativi e con integrate probabilmente soluzioni a bug minori ancora presenti nei vari s.o. (alcuni utenti hanno segnalato, ad esempio, un problema con l’app Mail di iOS 18.5 che mostra una schermata binaca all’apertura):

La beta 1 di questi update arriva a più di un mese di distanza dal rilascio delle versioni definitive di macOS Sequoia 15.5, visionOS 2.5, tvOS 18.5, iOS 18.5 e watchOS 11.5.

Non è chiaro quali sono al momento le novità specifiche di questi aggiornamenti ma si tratterà probabilmente degli ultimi update di rilievo per i sistemi in questione (d’ora in poi saranno rilasciati solo aggiornamenti che riguardano la sicurezza); Apple, infatti, nell’ambito della WWDC25 (conferenza sviluppatori) ha presentato le prime versioni beta dei futuri iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, visionOS 26, tvOS 26 e watchOS 26, major release dei sistemi operativi che saranno disponibile in autunno come aggiornamenti software gratuiti per tutti.