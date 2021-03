Con le pellicole doodroo iPad ed Apple Pencil diventano carta e matita

Come fare a trasformare l’iPad in un taccuino di carta con le stesse sensazioni che si provano quando la matita scorre sul foglio? Con le sue pellicole Doodroo vuole ricreare sul tablet della mela la stessa resistenza e rumore della carta, un risultato impensabile fino ad oggi, ricercato da artisti e appassionati degli appunti su supporto naturale che lavorano su tablet.

L’uso di Apple Pencil sul tablet offre normalmente un’esperienza ben diversa dalla carta, essendo l’attrito della matita digitale sullo schermo quasi inesistente.

Questo perché la superficie dei tablet è liscia, e i disegnatori e progettisti non riescono ad avere la medesima sensazione del supporto naturale: da qui la remora di molti all’uso del digitale per disegnare o prendere appunti.



La speciale pellicola, creata da doodroo, riesce ad offrire (in base a test di laboratorio) alla Apple Pencil su iPad una resistenza pari al 94% di quella che viene data dalla matita sulla carta, ricreando praticamente il modo naturale per disegnare o scrivere.

“Sostanzialmente doodroo è il congiungimento ideale tra l’Apple Pencil e l’iPad, utile e forse anche necessario per tutta una serie di professionisti: dall’artista all’architetto, al tatuatore, al designer, allo studente che deve trascrivere lezioni, agli insegnanti, ai manager, e perché no anche ai musicisti che volessero trascrivere i loro spartiti su iPad in un modo più naturale” dichiara Annalisa Romita CEO di Batch International, l’azienda italiana che ha sviluppato diversi brevetti nel campo delle protezioni e pellicole per tablet e smartphone e che commercializza doodroo.

La speciale pellicola diventa così uno strumento ottimo sia per il disegno tecnico, perché aiuta a mantenere la stessa posizione quando si disegnano le linee, e sia per il disegno creativo, perché aiuta a mantenere lo stesso stile e la stessa scrittura di quando si disegna su carta.

Oltre a queste peculiarità la pellicola Doodroo protegge anche l’iPad da graffi ed è anche antiriflesso, per poter utilizzare il dispositivo in qualsiasi condizione di luce.

La pellicola è perfettamente funzionante non solo con Apple Pencil ma anche con penne e matite digitali compatibili nonché con le dita e non altera in alcun modo la funzionalità dell’iPad.

Doodroo è è disponibile per tutti i modelli di iPad e iPad Pro compatibili con Apple Pencil nelle sue due versioni e si può acquistare solo sul sito del produttore. In questi giorni viene offerta in una confezione speciale “Limited Edition” che comprende due pellicole ed un case in silicone bicolore per Apple Pencil che si adatta sia alla versione base della matita digitale di Apple che ad Apple Pencil 2.

Se utilizzate questo codice: MCTYDD012 al momento dell’ordine la spedizione è gratuita.