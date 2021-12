iPhone 13 e iPhone 13 mini in sconto su Amazon

C’è movimento sul mercato degli iPhone 13 Pro. Da un’altra parte vi abbiamo dato conto dello sconto sulla versione da 256 GB (a 1329€ invece che 1409€) ma oggi è in sconto al minimo anche iPhone 13 da 128 GB: 899 invece di 939€. In più è in sconto al minimo anche iPhone 13 mini che scende a solo 769€ nella versione da 128 GB

Stiamo parlando del’iPhone “di mezzo” edizione 2021. Anche qui come per tutti gli altri modelli abbiamo presentato una recensione. Vi consigliamo di leggerla se volete fare un acquisto davvero informato, ma se volete una sintesi possiamo dirvi che si tratta di un iPhone 13 Pro (il massimo offerto da Apple in questo momento) con uno chassis di alta qualità ma privo delle finiture del “fratello” più grande e una apparato fotografico che manca dello zoom 3X. In sintesi ecco le sue caratteristiche

Display Super Retina XDR da 6,1″ (5,4″ per iPhone 13 Mini)

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 19 ore di riproduzione video

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità

iOS 15 e le sue nuove funzioni per fare ancora di più con iPhone