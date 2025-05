iPhone 16 Pro Max 256 GB il meglio assoluto al minimo assoluto, solo 1.199€

Il re degli smartphone Apple scende al minimo storico di 1.199€ su Amazon, con un taglio di ben 300€ rispetto al prezzo di listino. Parliamo del nuovissimo iPhone 16 Pro Max da 256 GB, il modello più avanzato della linea Apple, pensato per chi non accetta compromessi in fatto di prestazioni, design e innovazione.

Design in titanio e display mozzafiato

Realizzato in titanio di grado aerospaziale, l’iPhone 16 Pro Max è sorprendentemente leggero e al tempo stesso resistente. Lo schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion a 120Hz è uno dei migliori mai visti su uno smartphone: luminoso, fluido, perfetto per streaming, gaming e produttività. L’esperienza visiva è immersiva e fluida in ogni condizione d’uso, con colori accurati e neri profondi.

Potenza, fotografia e autonomia da vero flagship

A bordo troviamo il chip A18 Pro, il più potente mai creato da Apple, in grado di garantire prestazioni fulminee in ogni contesto. Il comparto fotografico è all’altezza del nome “Pro Max”: sensore principale da 48 MP, teleobiettivo con zoom ottico 5x e ultra-grandangolo, con possibilità di scattare in ProRAW e registrare video in ProRes 4K. È un dispositivo ideale per creatori di contenuti, professionisti del visual e appassionati di fotografia. La batteria offre un’autonomia estesa, più che sufficiente per coprire un’intera giornata intensa.

Prezzo imbattibile per il top Apple

Con i suoi 256 GB di spazio, l’iPhone 16 Pro Max offre l’equilibrio perfetto tra capienza e prestazioni. Considerando il prezzo pieno di 1.499€, l’offerta attuale a 1.199€ su Amazon rappresenta un’occasione rara per acquistare il flagship Apple per eccellenza a condizioni davvero favorevoli. A confronto con altri modelli premium sul mercato, questo iPhone resta il riferimento per affidabilità, innovazione e valore nel tempo.