Fiat TRIS, il tre ruote elettrico che raccoglie l’eredità dell’Ape

Chi ha una certa età la scena se la ricorda benissimo: una strada stretta e un po’ dissestata, fiancheggiata da negozi, percorsa da mezzi a tre ruote che provvedevano a consegnare merce. È l’Italia degli anni ’60 e ’70, di cui quei mezzi – quelle tre ruote, spesso scassate ma inarrestabili, che tutti conoscevano come Ape, o più precisamente Ape Car, nelle versioni chiuse e da carico – erano un imprescindibile elemento che muoveva l’economia e il commercio.

Il tre ruote Piaggio è ancora prodotto, ma qui in Italia è un po’ dimenticato (in Paesi asiatici come l’India e in Nord Africa è ancora vivo e vitale), messo in un angolo da mezzi più moderni e dal cambiamento dei nostri centri storici. Ma FIAT potrebbe riportare in auge quello spirito, riproporcelo in un contesto dove, purché più moderno ed ecologico, avrebbe ancora un senso come mezzo per la consegna “ultimo miglio”.

E certamente TRIS, un nome che si riferisce alle iconiche tre ruote, è moderno anzi modernissimo:è anche il ritorno simbolico di Fiat in un segmento dominato da Piaggio, azienda un tempo controllata dalla famiglia Agnelli.

Motore elettrico e prestazioni

Nasce dalla collaborazione tra Fiat Professional e il Politecnico di Milano, un connubio che punta a coniugare ingegneria avanzata e nuove esigenze della logistica urbana cogliendo l’anima del vecchio Ape: dimensioni ridotte e guida agile, capace di muoversi nei contesti più complessi, nel traffico intenso, tra corsie preferenziali e ZTL.

Qui non abbiamo il vetusto 125 cc (nelle versioni più storiche) ma un motore elettrico brushless integrato nella ruota posteriore o centrale (a seconda della versione). La batteria al litio, con una capacità di 6,9 kWh, è la stessa utilizzata sulla Fiat Topolino: sufficiente per raggiungere velocità urbane fino a 45 km/h – una soglia che lo rende utilizzabile senza patente auto in alcuni mercati europei. La potenza di picco è di 9 kW (circa 12 CV) e la coppia massima di 45 Nm (33 lb-ft).

La batteria al litio offre un’autonomia stimata tra i 60 e gli 80 km (fino a 90 Km dice FIAT), più che adeguata per le consegne giornaliere in ambito urbano con tempi di ricarica da 0 all’80% in 3 ore e mezza e carica completa al 100% in 4 ore e 40 minuti, utilizzando una presa domestica standard da 220V.

Dimensioni e cabina

Specifiche che lo rendono capace di adattarsi alle esigenze dei professionisti, permettendo di ricaricare il veicolo durante la notte o tra un turno e l’altro, garantendo così la massima operatività quotidiana.

Ha una struttura modulare: si parte da una base piatta e bassa, su cui è possibile montare diversi tipi di moduli posteriori: dal semplice cassone chiuso fino alla cella refrigerata, passando per box per attrezzi o contenitori per pacchi. Tra le applicazioni ipotizzate: veicolo per food delivery, officina mobile per artigiani o van urbano per corrieri.

La struttura portante è rinforzata in acciaio e materiali compositi, per garantire sicurezza e durata nel tempo, mentre la zona di carico posteriore può variare in capacità a seconda del modulo utilizzato. È lungo 3,17 metri, ha un raggio di sterzata di 3,05 metri e uno spazio di carico notevole per le dimensioni: circa 2,25 metri quadrati utili. Tris totalizza un peso a terra di 1.025 chilogrammi..

L’accessibilità alla ricarica di dispositivi è garantita da una presa USB-C e da una presa da 12V, per rimanere sempre connessi. Il sistema di illuminazione a LED, con la nuova firma luminosa a pixel di FIAT, assicura una visibilità eccellente e un’identità visiva unica. TRIS è conforme agli standard di omologazione europei: integra cinture di sicurezza a tre punti, fari anteriori a LED con accensione automatica a bassa intensità, cicalino di retromarcia e vaschetta lavavetri.

Ulteriori sviluppi sono previsti: come per gli altri veicoli Fiat Professional, anche TRIS offrirà servizi connessi, come il monitoraggio della flotta e il tracciamento del veicolo.

Non in Europa (per ora)

Se state pensando di comprarvene uno, per ora, sarete delusi. Il TRIS sarà prodotto in Marocco e lanciato nei principali mercati della regione MEA, quindi Medio Oriente e Africa. “Ma Tris – spiega Olivier Francois, CEO di Fiat e Chief Marketing Officer globale di Stellantis – è molto più di un nuovo veicolo: è una svolta nel modo in cui pensiamo la mobilità urbana. Crediamo che il suo potenziale vada ben oltre: l’Europa potrebbe essere la prossima tappa, perché questa soluzione intelligente e sostenibile parla un linguaggio universale“.

