Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » iPhone 16e in sconto Amazon, a 599 euro è al prezzo più basso di sempre
OfferteSconti speciali

iPhone 16e in sconto Amazon, a 599 euro è al prezzo più basso di sempre

Di Fabrizio Frattini
iPhone 16e, dettagli sulla capacità della batteria - macitynet.it
iPhone 16e

iPhone 16e scende al minimo storico, solo a 599 euro, un prezzo mai visto. Il 16e a questo prezzo è una delle occasioni più interessanti per portarsi a casa uno smartphone Apple moderno senza spendere troppo.

Apple ha appena lanciato la nuova linea iPhone 17, dotata di funzioni più evolute, ma questo 16e resta pienamente attuale grazie al processore A18, lo stesso di iPhone 16, già pronto a supportare Apple Intelligence anche in italiano. Per chi cerca un iPhone aggiornato, reattivo e pronto per le novità software, la scelta è più che sensata.

L’iPhone 16e di quarta generazione manda in pensione la famiglia SE e introduce specifiche ereditate dai modelli superiori:

  • Display OLED da 6,1 pollici
  • Sblocco con Face ID
  • Scocca in alluminio
  • Retro in vetro

Il comparto fotografico prevede una sola fotocamera da 48 megapixel, ma non mancano funzioni di livello alto: zoom 2X digitale, registrazione video in 4K Dolby Vision a 60 fps, comunicazione di emergenza via satellite, ricarica wireless e batteria di lunga durata per questa fascia.

Tra le novità va segnalato anche il modem cellulare sviluppato da Apple, che contribuisce a migliorare l’autonomia.

Sul piano pratico, le differenze rispetto a un iPhone Air non sono così marcate in termini di performance, autonomia e fotografia. Le variazioni principali riguardano lo spessore maggiore e materiali meno raffinati, ma l’esperienza d’uso resta vicina a quella dei modelli superiori.

Al momento su Amazon il prezzo di 599 euro per la versione da 128 GB è il più basso di sempre. In più c’è la possibilità di suddividere l’acquisto in rate senza interessi e con la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Compra ora su Amazon

Segui Macitynet su Google News

Offerte Speciali

MacBook Air M4 offre di più e costa meno nelle prime recensioni - macitynet.it

MacBook Air M4 scende a 899 € su Amazon, gli studenti lo pagano 839 €

Amazon sconta al minimo storico il MacBook Air M4: solo 899 euro. Ma agli studenti viene offerta un altro sconto di 60 euro per un prezzo pazzesco: solo 839 €
Articolo precedente
iOS 26 disponibile dalle 19, preparate l’iPhone all’aggiornamento
Articolo successivo
I costi di riparazione per iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e Pro Max

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

OfferteSconti speciali

iPhone 16e in sconto Amazon, a 599 euro è al prezzo più basso di sempre

Di Fabrizio Frattini
iPhone 16e, dettagli sulla capacità della batteria - macitynet.it
iPhone 16e
Pubblicità

iPhone 16e scende al minimo storico, solo a 599 euro, un prezzo mai visto. Il 16e a questo prezzo è una delle occasioni più interessanti per portarsi a casa uno smartphone Apple moderno senza spendere troppo.

Apple ha appena lanciato la nuova linea iPhone 17, dotata di funzioni più evolute, ma questo 16e resta pienamente attuale grazie al processore A18, lo stesso di iPhone 16, già pronto a supportare Apple Intelligence anche in italiano. Per chi cerca un iPhone aggiornato, reattivo e pronto per le novità software, la scelta è più che sensata.

L’iPhone 16e di quarta generazione manda in pensione la famiglia SE e introduce specifiche ereditate dai modelli superiori:

  • Display OLED da 6,1 pollici
  • Sblocco con Face ID
  • Scocca in alluminio
  • Retro in vetro

Il comparto fotografico prevede una sola fotocamera da 48 megapixel, ma non mancano funzioni di livello alto: zoom 2X digitale, registrazione video in 4K Dolby Vision a 60 fps, comunicazione di emergenza via satellite, ricarica wireless e batteria di lunga durata per questa fascia.

Tra le novità va segnalato anche il modem cellulare sviluppato da Apple, che contribuisce a migliorare l’autonomia.

Sul piano pratico, le differenze rispetto a un iPhone Air non sono così marcate in termini di performance, autonomia e fotografia. Le variazioni principali riguardano lo spessore maggiore e materiali meno raffinati, ma l’esperienza d’uso resta vicina a quella dei modelli superiori.

Al momento su Amazon il prezzo di 599 euro per la versione da 128 GB è il più basso di sempre. In più c’è la possibilità di suddividere l’acquisto in rate senza interessi e con la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Compra ora su Amazon

Offerte Speciali

macitynet.it

Preordini su Amazon dei nuovi iPhone 17, Pro e Air, arrivano il 19 settembre

Sono ordinabili da subito con tutti i vantaggi Amazon gli iPhone presentati il 9 Settembre
Articolo precedente
iOS 26 disponibile dalle 19, preparate l’iPhone all’aggiornamento
Articolo successivo
I costi di riparazione per iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e Pro Max

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.