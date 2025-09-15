iPhone 16e in sconto Amazon, a 599 euro è al prezzo più basso di sempre

iPhone 16e scende al minimo storico, solo a 599 euro, un prezzo mai visto. Il 16e a questo prezzo è una delle occasioni più interessanti per portarsi a casa uno smartphone Apple moderno senza spendere troppo.

Apple ha appena lanciato la nuova linea iPhone 17, dotata di funzioni più evolute, ma questo 16e resta pienamente attuale grazie al processore A18, lo stesso di iPhone 16, già pronto a supportare Apple Intelligence anche in italiano. Per chi cerca un iPhone aggiornato, reattivo e pronto per le novità software, la scelta è più che sensata.

L’iPhone 16e di quarta generazione manda in pensione la famiglia SE e introduce specifiche ereditate dai modelli superiori:

Display OLED da 6,1 pollici

Sblocco con Face ID

Scocca in alluminio

Retro in vetro

Il comparto fotografico prevede una sola fotocamera da 48 megapixel, ma non mancano funzioni di livello alto: zoom 2X digitale, registrazione video in 4K Dolby Vision a 60 fps, comunicazione di emergenza via satellite, ricarica wireless e batteria di lunga durata per questa fascia.

Tra le novità va segnalato anche il modem cellulare sviluppato da Apple, che contribuisce a migliorare l’autonomia.

Sul piano pratico, le differenze rispetto a un iPhone Air non sono così marcate in termini di performance, autonomia e fotografia. Le variazioni principali riguardano lo spessore maggiore e materiali meno raffinati, ma l’esperienza d’uso resta vicina a quella dei modelli superiori.

Al momento su Amazon il prezzo di 599 euro per la versione da 128 GB è il più basso di sempre. In più c’è la possibilità di suddividere l’acquisto in rate senza interessi e con la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

