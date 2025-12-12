Regali di Natale, iPhone 17 Pro scontato del 10% su Amazon

Il migliore e il più desiderato oltre che difficile da trovare in sconto, tra gli iPhone di questanno scende al minimo storico. Parliamo di Apple iPhone 17 Pro 256 GB, un telefono potente, elegante e con una componente fotografica difficile da battere, che oggi costa solo 1.199 € invece di 1.339€,.

Design unibody in alluminio e resistenza avanzata

Il nuovo iPhone 17 Pro adotta un nuovo design unibody in alluminio forgiato a caldo, che garantisce maggiore solidità e una dissipazione del calore più efficiente. Il frontale è protetto da Ceramic Shield 2, ora tre volte più resistente ai graffi, mentre il retro mantiene il Ceramic Shield tradizionale, con una resistenza agli urti fino a quattro volte superiore rispetto ai modelli precedenti.

Fotocamere da 48MP e zoom ottico fino a 8x

Il comparto fotografico del 17 Pro si colloca nel caratteristiche “plateau” che lo distingue immediatamente da tutti i modelli precedenti ,introduce un sistema evoluto con tre sensori da 48MP, capace di coprire un’estensione focale fino a 8x di zoom ottico, anche questa un’assoluta novità. Si tratta dell’intervallo più ampio mai offerto su un iPhone.

Innovativa anche la nuova fotocamera anteriore da 18MP con funzione Center Stage che facilita le riprese frontali e i selfie di gruppo, adattando l’inquadratura in tempo reale grazie al nuovo sensore quadrato con risoluzione da 18 megapixel contro i 12 precedenti.

Chip A19 Pro e raffreddamento a camera di vapore

Sotto la scocca, il nuovo chip A19 Pro segna un salto di generazione: le performance crescono fino al 40% rispetto al modello precedente, anche grazie al sistema di raffreddamento a camera di vapore che migliora la stabilità termica durante sessioni di gioco, montaggio video o uso prolungato. Questo lo rende perfetto per utenti che richiedono potenza costante, come content creator, gamer o professionisti in mobilità.

L’universo dei giornalisti ha recensito generalmente in maniera molto positiva iPhone 17 Pro. Anche Macitynet ha apprezzato la qualità fotografica, la luminosità dello schermo e il design.

In questo momento è molto difficile trovare iPhone 17 Pro in sconto. Amazon lancia un ribasso di quasi il 10% che è rarissimo, praticamente introvabile nel mondo dei rivenditori autorizzati Apple quale è Amazon. Da notare che è possibile acquistare a rate senza interessi e senza garanzie.

Il prezzo di listino è di 1.339€, ma oggi è disponibile su Amazon a 1.199€, con uno sconto netto di 140€ rispetto al prezzo ufficiale. A questo prezzo è disponibile anche la versione bianca.

