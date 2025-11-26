iPhone Pocket già esaurito, Apple batte anche le ironie

Avete ironizzato su scopo, design e soprattutto prezzo di iPhone Pocket, la piccola tasca in maglia nata dalla collaborazione tra Apple e il marchio giapponese ISSEY MIYAKE? Riderete di meno o, forse, di più sapendo che è andata totalmente esaurita in tutti i paesi, Italia inclusa, in cui è stata proposta.

La sparizione veloce

Il “sold out” esposto su Apple Store on line a distanza di una decina di giorni dalla disponibilità, notata da MacRumors, è sicuramente sorprendente per diversi motivi.

Il primo è sicuramente il prezzo: iPhone Pocket costa 159,95 euro oppure 249,95 euro a seconda che si stia parlando di modello con tracolla corta (disponibile nei colori lemon, mandarin, purple, pink, peacock, sapphire, cinnamon e black) oppure di tracolla lunga (offerta nei colori sapphire, cinnamon e black). Un prezzo che d’altri tempi avremmo definito d’affezione, totalmente non corrispondente al valore del materiale, neppure considerando che si sta parlando di un grande designer internazionale.

Il mondo dei social ha poi ironizzato sulla funzione vera e propria (una calza in maglia da mettere al collo non sembra il modo migliore di portarsi in giro un iPhone), sullo stile (decisamente particolare) e sul fatto che Apple con essa non s’è curata di riportare d’attualità le stesse critiche e le stesse battute sarcastiche che fecero seguito al lancio di iPod Socks, calze in maglia per custodire l’indimenticato player di musica digitale.

La domanda che possiamo farci è se chi si è lanciato in critiche ed ironie ha fatto i conti senza l’oste ovvero senza considerare che chi compra un prodotto Apple spesso mette in secondo piano ogni considerazione fidandosi del marchio e delle sue proposte commerciali, oppure se la tasca in maglia sia scomparsa dagli store per altre ragioni, magari perché è stata poco venduta o perché gli esemplari erano pochissimi.

Arriveranno nuove scorte?

Ci si potrebbe anche chiedere se iPhone Pocket possa tornare, ma natura limitata del progetto e la sua tipologia lasciano immaginare che non accadrà. Al momento non risultano nuove produzioni o ulteriori disponibilità previste.

A questo punto a fregarsi le mani e ad avere avuto ragione sarebbe chi se n’è accaparrata una. Da una parte potrebbe presto diventare un oggetto da collezione ricercato tanto dagli appassionati Apple quanto dagli estimatori del design giapponese, dall’altra, se fosse un regalo, chi lo riceverà avrà tra le mani un prodotto esclusivo ed introvabile per il quale, design e funzioni a parte, varrà la pena di ringraziare chi l’avrà donato.