Gli iPhone superano Samsung in Europa a fine 2024

Per il quarto trimestre consecutivo, il mercato smartphone in Europa è cresciuto nell’ultimo trimestre del 2024, evidenziando un incremento del 4% anno su anno, secondo quanto riportato nel report “Smartphone Market Monitor Q4 2024” di Counterpoint Technology Market Research.

Le vendite di Apple crescono anno su anno, questo nonostante la lenta partenza sul mercato di iPhone 16. La multinazionale di Cupertino supera Samsung in Europa, dove nel Q4 risulta in crescita dell’8% anno su anno n termini di spedizioni.

Grazie all’incremento nelle spedizioni di iPhone a fne 2024 Apple ora vanta una quota di mercato del 31% in Europa, quindi in leggero aumento rispetto al 30% registrato nel quarto trimestre 2023. Dopo Apple, in Europa a dominare il mercato sono: Samsung con una quota di mercato del 28%, Xiaomi al 18%, realme al 4%, e al quinto posto HONOR con una quoa del 4%.

Jan Stryjak, Associate Director di Counterpoint, spiega: “La crescita per il quarto trimestre consecutivo evidenzia che le difficoltà del 2023 sono ampiamente alle spalle. Nonostante una partenza relativamente lenta, Apple ha visto una buona crescita per la serie iPhone 16, ma le vere stelle del Q4 2024 sono state realme e HONOR. realme si è ripresa bene dopo anni impegnativi, particolarmente in Europa occidentale, mentre HONOR ha consolidato il quinto posto con prestazioni eccellenti sia in Europa occidentale che in quella orientale”.

Commentando le prospettive per il resto dell’anno, Stryjak afferma che Apple Intelligence dovrebbe aiutare Apple nei mercati dell’Unione europea. Questioni geopolitiche, in particolare la potenziale fine della guerra tra Russia e Ucraina e l’impatto delle decisionei della nuova amministrazione Trump, aggiungono qualche incertezza nell’area geografica in questione e nel complesso l’analista prevede una crescita generale a una singola cifra per il 2025.

