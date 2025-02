Disponibile la super telecamera-hub Aqara GH 5 Pro con thread, Matter, Homekit e visione notturna

Pubblicità

E’ probabilmente la telecamera più avanzata dal punto di vista delle comunicazioni ma anche in quanto ad integrazione con tutti i sistemi domotici non scherza: in un piccolo cubotto alloggiato su un supporto snodabile troviamo connettività Thread e Zigbee e compatibilità Matter: Aqara G5 Pro funziona da hub con entrambi i protocolli e può connettere fino a 80 periferiche Aqara Zigbee o 40 periferiche Thread se non in comune, oppure 20 sottodispositivi Aqara Zigbee e 20 sottodispositivi Thread in una rete mista.

L’integrazione con i dispositivi Matter di terze parti è a doppio senso visto che può funzionare anche da border router Matter e si integra con Apple Home, Alexa, SmartThings e Google Home.

Domotica a tutto campo

Di assoluto rilievo la compatibilità con HomeKit Secure Video di Apple (è richiesto un abbonamento iCloud attivo e un hub Apple Home), e la possibilità di utilizzare Metodi di archiviazione multipli grazie ad una eMMC integrata da 8 GB crittografata e il supporto di supporta Aqara Cloud oppure di un NAS locale o il protocollo RTSP con quest’ultimo che permette l’archiviazione su memorie locali 24/7. GH5 Pro si aggiunge alla larga schiera di Hub/Gateway domotici Aqara che trovate a confronto in questa pagina.

Visione potenziata

Per quanto riguarda le prestazioni ottiche e le capacità di ripresa GH5 Pro conta su una innovativa visione notturna 4MP HD a colori reali che abbiamo potuto sperimentare nell’anteprima di IFA 2024 a Berlino, il campo visivo di 133° e utilizza un sensore da 1/1,8″ e un’ampia apertura f/1,0, con la possibilità di individuare gli intrusi anche in condizioni di scarsa illuminazione. A bordo troviamo un faretto dimmerabile da 3000 K integrato funge da deterrente per gli intrusi e migliora la visibilità durante la notte.

La parte di “intelligenza” è data dal rilevamento Visivo e Acustico con AI Locale: che si serve di una NPU (Neural Processing Unit) integrata, che supporta 7 tipi di rilevamento visivo e 4 tipi di rilevamento acustico anomalo. Per il rilevamento visivo, la G5 Pro può riconoscere volti, singoli veicoli, animali, persone e può distinguere se si stanno trattenendo. Supporta anche il rilevamento di ostruzioni dell’obiettivo e il rilevamento di pacchi. Per il rilevamento acustico anomalo, può rilevare il pianto di bambini, suoni di allarme, abbaiare e tosse. Questa funzione consente di registrare eventi chiave e attivare automazioni anche in caso di interruzione della connessione internet.

Alimentazione via POE

E’ disponibile anche una versione POE (Power over Ethernet) dal collegamento semplificato: il cavo di rete funziona anche da alimentazione ma dovete comunque disporre di uno switch in grado di fornire alimentazione adeguata dall’altro capo della rete. Per semplificare l’alimentazione in assenza di un cavo POE si può utilizzare la porta a bordo di tipo USB-C da 5 V e 2A.

Come con gli altri hub Aqara di cui vi forniamo un quadro su questa pagina, è possibile collegare una marea di sensori, attuatori e switch che rendono facile la “domotizzazione” di una casa anche dopo l’acquisto. Nel caso vogliate usare il cloud di Aqara server di appoggio sono basati in Europa. Se usate Homekit secure video passate attraverso l’infrastruttura di Apple.

Aqara GH 5 Pro è disponibile da qualche giorno anche su Amazon in versione bianca o grigia (POE a 199 € e Wi-Fi a 179 €) con spedizione immediata.

