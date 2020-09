iPhone SE al minimo storico su Amazon: solo 449 euro

Su AmazoniPhone SE 2020 da 64 GB va al prezzo minimo storico; solo 449,49 €.

Ricordiamo che stiamo parlando dell’ultimo telefono Apple per data di rilascio, una riedizione del vecchio iPhone 8 con alcuni dettagli che lo rendono più moderno. Tra cui il processore A13 che è lo stesso di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Il resto lo leggete nel nostro articolo dedicato al nuovo modello dove ci sono tutte le caratteristiche essenziali oppure nella nostra recensione.

In sintesi ecco le specifiche così come le presenta Amazon

Informazioni su questo articolo

Display Retina HD da 4,7″

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Fotocamera da 12MP (grandangolo) con modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Controllo profondità, Smart HDR di nuova generazione e registrazione video 4K

Fotocamera anteriore da 7MP con modalità Ritratto, Illuminazione ritratto e Controllo profondità

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione

Compatibile con la ricarica veloce

In passato Amazon ha già fatto alcune offerte sul modello da 64 GB, ma non abbiamo mai un prezzo simile prezzo un rivenditore autorizzato, quale è Amazon. Lo comprate a 449 euro, 50 euro meno del listino Apple. Il prezzo è valido per tutti i modelli. Da segnalare che trovate in sconto anche il modello da 128 GB.