iPhone SE 2020, tutto quello che sappiamo

iPhone SE 2020 è il nuovo traguardo per l’iPhone economico. Apple sta pianificando da anni questo prodotto che arriva a distanza di molto tempo dai primi indizi dal suo lancio. Quello che inizialmente doveva chiamarsi iPhone SE 2 e che poi doveva essere denominato iPhone 9 resta di stretta attualità. Nome a parte, non cambia il solco della collocazione di mercato e delle specifiche: stiamo parlando di un prodotto che, come l’originale iPhone SE, si colloca in un punto più basso dell’offerta degli smartphone Apple, quella che eredita dettagli tecnici consolidati senza puntare al top, per mirare al mercato più attento al prezzo.

iPhone SE 2020, iPhone 9 o iPhone SE 2, chiamatelo come vi pare anche se dalle recenti indiscrezioni pare proprio che si chiamerà iPhone SE seguito dall’anno di commercializzazione (in questo caso appunto 2020), dovrebbe in ogni caso avere poche novità puntando su componenti e design conosciuti e poco costosi per ridurre significativamente il prezzo.

Vediamo le voci più attendibili sulle specifiche tecniche e sugli obbiettivi che Apple potrebbe voler raggiungere con esso.

iPhone 9 o iPhone SE 2 o iPhone SE 2020?

Apple nel corso degli ultimi tre anni ha lanciato una rivoluzione nei nomi. La causa è stata l’arrivo di iPhone X che sulla carta doveva chiamarsi proprio iPhone 9. I “numeri” sono tornati solo dopo iPhone XS Max con gli iPhone 11, ma di iPhone 9 non c’è più stata alcuna traccia. Visto che l’iPhone low cost dovrebbe prendere il posto di iPhone 8, superarlo in funzioni e potenza ma mantenere la maggior parte delle sue caratteristiche di base e anche il design, è presumibile che iPhone 9 possa essere il suo nome. Una seconda ipotesi molto attendibile potrebbe essere che il nome sia, come spieghiamo sopra, iPhone SE 2020 oppure semplicemente iPhone SE con il nome dell’anno collocato in secondo piano e usato solo in alcuni documenti tecnici per essere più chiari iPhone SE (2020). Chi continua a chiamarlo iPhone SE 2, se lo fa per far comprendere il target di mercato attua una strategia comprensibile, ma è del tutto escluso che possa avere questo nome

In primo luogo Apple a nostra memoria non ha mai usato il suffisso “2” per distinguere un prodotto. Secondariamente richiamare il vecchio iPhone SE facendo capire che ne è il successore sarebbe del tutto controproducente in termini di marketing.

iPhone 9

La denominazione iPhone 9 per molti resta la più credibile. Del resto questa tesi, avanzata diversi mesi fa, sembra oggi essere quella prevalente. Il sito Macotakara l’ha confermata e sostenuta ad inizio dicembre 2020. Del resto stiamo parlando di un telefono che, come spigheremo, è un vero e proprio spin-off di iPhone 8 da cui prenderebbe qui tutto dal punto di vista estetico e del fattore di forma.

iPhone SE 2020

L’ipotesi che possa chiamarsi iPhone SE 2020 o meglio semplicemente iPhone SE, deriva essenzialmente dal fatto che su Apple Store nell’imminenza del lancio del disposto p apparso nel nome di una pellicola Invisiglass di Belkin inizialmente compatibile solo con iPhone 8 e iPhone 7, anche il nome di iPhone SE. Poiché le dimensioni di iPhone SE originale non sono per nulla simili a quelle di iPhone 8 e iPhone 7, mentre secondo tutti gli osservatori il nuovo low cost dovrebbe essere invece del tutto simile a questi due vecchi dispositivi, ecco che si è pensato che Belkin stesse facendo riferimento all’iPhone SE 2020.

Il nome senza numero rientrerebbe nella strategia recente di Apple. Non solo Cupertino ha rilasciato ormai diversi iPhone senza denominazione progressiva (Phone X, iPhone XS e iPhone XR) ma nel campo degli iPad il numero non viene usato da anni. Abbiamo iPad Pro (di cui uscito il modello 2020 senza alcuna specificazione nella denominazione), iPad (che è alla settima generazione, sempre senza numero), iPad mini (quinta generazione) e iPad Air (terza generazione). Questa scelta che ha permesso a Cupertino di sfilarsi dal ginepraio che è derivato dal lancio di iPhone X mentre tutti attendevano iPhone 9 e ora di imboccare un percorso di marketing che prescinde dal numero, ormai rimasto attivo solo per iPhone che si chiama 11 o 11 Pro. La stessa cosa potrebbe accadere per questo iPhone low cost; usando la denominazione iPhone SE 2020 Apple potrebbe far sopravvivere il nome molto a lungo.

È bene comunque precisare che per ora esiste un solo indizio che Apple possa chiamare il nuovo iPhone iPhone SE (2020) e deriva dalla pubblicazione su Apple Store di una prodotto, una pellicola Belkin, che fa riferimento ad esso con questo nome. La vedete qui sotto.

Perché un iPhone SE 2020

La domanda se la staranno facendo in molti. Perchè Apple dovrebbe rilasciare un iPhone differente da iPhone XR, iPhone 11 e iPhone 11 Pro? La risposta è che questo telefono dovrebbe andare a rispondere al bisogno di due differenti e convergenti fasce di mercato. Quella di chi non ama telefoni grandi ma certa solo un ottimo compromesso tra costi e dimensioni. Un prodotto di questo tipo già c’è: si tratta di iPhone 8 le cui tecnologie sono obsolete ma che è in commercio per occupare una specifica fascia di prezzo quella intorno ai 500 euro. Un successore di iPhone 8 diventa per questo importante per alcuni mercati perché potrebbe essere un dispositivo a costo più basso di quelli più recenti, con dimensioni ridotte. È però essenziale aggiornarne le specifiche rispetto ad iPhone 8, specie il processore, per farlo diventare adeguato alle app e alle funzioni attuali.

Il caso iPad

Apple ha già imboccato questa strada, quella dell’aggiornamento di un prodotto piuttosto vecchio senza modificarne troppo l’aspetto estetico e persino le specifiche interne, con iPad. Attualmente esiste un iPad entry level con schermo da 10,2 pollici che di fatto è un vecchio iPad con poche variazioni tecniche. Addirittura all’interno ha il processore di un iPhone 7 benché questo tablet sia in grado di dar supporto ad Apple Pencil e a Smart Keyboard. In questa ottica ci sono state poche novità estetiche e dal punto di vista delle prestazioni, ma il dispositivo è stato reso adatto all’attuale target di mercato di chi usa iPad. Lo stesso potrebbe avvenire con iPhone SE 2020 che però essendo uno smartphone potrebbe avere poco bisogno di novità nel fattore di forma, quando nelle prestazioni per supportare realtà aumentata e ambito fotografico.

iPhone SE 2020 come sarà fatto

Per questa ragione pensiamo che iPhone SE 2020 sia destinato ad essere sostanzialmente identico ad iPhone 8. Apple così sarà in grado di riciclare alcune delle componenti più costose di un iPhone, tra cui lo chassis e il display e offrirà a tante persone che hanno oggi un vecchio iPhone, addirittura un iPhone 6, modo di migrare da esso al nuovo senza sconvolgimenti di sorta. Per qualche aspetto addirittura riciclando custodie e altri accessori. Erano state queste le ragioni per cui Apple, del resto, aveva fatto un iPhone SE identico ad iPhone 5 e iPhone 5s

Estetica di iPhone SE 2020

iPhone SE 2020 (o iPhone 9 se vogliamo dare credito al nome che per qualcuno resta ancora molto attendibile) avrà quindi alla fine bordi smussati, frontale con un rapporto tra cornici e display del tutto identico a quello di iPhone 8, spessore e peso anche in questo caso identici all’attuale modello “entry level”.

A livello dimensionale il termine di paragone è iPhone 8, che misura 138,4 X 67,3 X 7,3, ma le misure potrebbero anche essere ritoccate verso il basso se in qualche modo Apple riuscisse a ridurre le cornici. iPhone SE 2020 potrebbe essere quindi una via di mezzo tra il più piccolo degli iPhone (iPhone SE) e lo standard da 4,7 pollici. Anche qui però va tenuto ben presente la necessità di tenere il fattore di forma vicino a quello di iPhone 8. Da alcune informazioni iPhone 9 avrà uno spessore di 7,8mm, quindi 0,5mm in più rispetto a iPhone 8, mentre altezza di 138,5mm e larghezza di 67,4mm risultano sostanzialmente identici a iPhone 8.

Un indizio sulla forma e le dimensioni di iPhone SE 2020 deriva da una custodia presentata dal produttore di accessori Totallee. In pratica saremmo di fronte ad un iPhone 8 senza variazioni apparenti e di sostanza.

Materiali e colori

Dubbi sul dorso. Se iPhone SE 2020 dovesse impiegare uno chassis in metallo, come sostiene qualche fonte, abbandonando la scocca in vetro di iPhone 8, avremmo davvero un smartphone low cost ma questo significherebbe rinunciare alla ricarica wireless, il che potrebbe essere un problema. Si può pensare a questo punto ad un iPhone con dorso in vetro ma non con finitura opaca, come negli ultimi modelli, ma simile ad iPhone XR.

Improbabile la scelta del colore in stile iPhone XR e iPhone 11 anche se l’analista Ming Chi-Kuo, pensava ad iPhone SE 2020 in tinte come arancione e blu. Anche qui è un problema di costi. Creare un telefono a più colori eleva il prezzo e complica i magazzini. Quindi noi riteniamo che come il primo iPhone SE, porremmo avere i classici colori tipici della line up di iPhone 8, quindi un dispositivo in nero, bianco, oro e oro rosa.

AGGIORNAMENTO 3 aprile ore 12:30 – Secondo le ultime voci iPhone SE 2020 sarà disponibile in tre colorazioni: bianco, nero oppure Product (RED).

Display

Se come abbiamo accennato iPhone SE 2020 avrà Touch ID è facile immaginare per il nuovo modello bordi più o meno simili, forse più piccoli ma non esageratamente, rispetto a quelli iPhone 8 e 8 Plus. Per ridurre bordi e cornici in iPhone SE 2 con schermo LCD Apple potrebbe impiegare un nuovo chip 0.3t LED di retro illuminazione, costruito dalla giapponese Nichia. La percentuale di riduzione dei bordi e dello schermo potrebbe essere lo stesso che abbiamo visto applicata con iPad 10,2 pollici rispetto ad iPad 6. Anche qui c’è stata una piccola diminuzione, ma la permanenza di Touch ID ha richiesto bordi maggiori rispetto a quelli di iPad Pro.

Anche se è praticamente impossible che Apple possa adottare, uno schermo OLED è possible dare credito a chi crede che Apple possa usare per lo schermo di iPhone 9 una componete basata sulla tecnologia Full Active Display.

Se invece che la tecnologia Touch ID, iPhone 9 o iPhone SE 2020, come voleste chiamalo, dovesse ricorrere a Face ID questo avrebbe ricadute massicce. L’erede del mai nato iPhone SE 2, il nostro iPhone 9 con notch in alto, in cui è alloggiato il modulo Face ID, potrebbe quel punto persino offrire uno schermo più grande. Ma tutto questo (Face ID e schermo più grande) aumenterebbe di molto i costi e minerebbe alla base uno dei pilastri del progetto. Avremmo insomma sì un telefono piccolo ma anche un telefono che alla fine molto più costoso.

Da segnalare che secondo alcune fonti iPhone SE 2020 potrebbe avere anche una versione da 5,5 pollici. Se così fosse saremmo di fronte ad una vera e propria riedizione di iPhone 8 visto che questo modello altro non sarebbe che un iPhone SE 2020 Plus. Ma le voci su questo argomento sono ancora abbastanza sparse (diremmo uniche) e poco precise.

Fotocamera di iPhone SE 2020

Mancano dettagli tecnici anche sul reparto fotografico di iPhone SE 2020, ma è chiaro che oggi Apple punta molto sulla fotocamera per i suoi telefoni. Anche il più economico della nuova offerta iPhone 11, ha un doppio sensore. Sul nuovo iPhone potremmo quindi avere questa componente, magari derivata da quella di iPhone 8 Plus anche se al momento ci sembra interessante l’ipotesi di una sola fotocamera sul retro. che altro non sarebbe quella di iPhone XR. Questo, grazie al software (e al processore) rende possibile fare ottimi scatti, anche con effetti software avanzati, come la funzione bokeh. Una soluzione valida se Apple vuole davvero ridurre i costi all’osso.

Processore e Ram

Abbiamo fatto spesso cenno nel corso di questo articolo all’esempio iPad, un dispositivo che è variato pochissimo durante gli ultimi anni per questo riguarda la struttura della schema madre e delle sue componenti; abbiamo un processore che è lo stesso di iPhone 7, un componente rilasciata nel 2010 e rimasta invariata in due differenti iPad (sesta generazione e settima generazione). Questa strategia consente di tenere i prezzi più bassi e i margini alti di profitto più, visto che il processore è una delle componenti più costose di un dispositivo.

Per questa ragione Apple potrebbe anche decidere di usare per iPhone Se 2020 lo stesso processore di iPhone 8, un A11, ma crediamo che questa no sia la strategia migliore per un telefono che è destinato a restare, come accaduto per iPhone SE, molto a lungo sul mercato. Se Apple ha bisogno, per questo, di avere una piattaforma capace di supportare tutte le innovazioni nei servizi che arriva ci sembra attendibile la tesi prevalente che punta ad un processore A12 Bionic lo stesso degli iPhone XS e iPhone XS Max. Si tratta di una componente costruita a 7 nanometri e del 40% più piccola ma anche in grado di consumare circa il 40% in meno rispetto ad Apple A11 e dare un incremento di velocità di circa il 20%. Per quanto riguarda la durata della batteria, dice MacWorld, l’ipotesi è che il nuovo SoC a 7m consentirà di ottenere benefici non tanto durante l’uso ma in standby.

Infine Apple potrebbe usare anche un A13, quello di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Il telefono costerebbe di più, ma avrebbe un’elevata capacità di resistere all’invecchiamento. Questa ad esempio è la tesi di Ming Chi Kuo. Il risparmio arriverebbe da altri aspetti come l’impiego di una tecnologia definita Substrate-Like Printed Circuit Board, meno costosa della scheda logica impiegata nella gamma iPhone 11. In questo caso Apple replicherebbe la strategia attuata con iPhone SE. Qual telefono aveva lo stesso processore di iPhone 6s, quindi dello stesso telefono che in quel momento era il modello di punta. In pratica dell’iPhone 11 Pro di allora

In questo modello, ancora per ridurre i costi, Apple dovrebbe usare una scheda madre con solo 3 GB di memoria RAM, invece dei 4 GB di iPhone XS e iPhone XS Max.

Data di lancio di iPhone SE 2020

L’arrivo di iPhone SE 2020 sembra ormai imminente. Anche se il suo lancio è stato previsto e smentito innumerevoli volte, e poi il suo lancio fissato al mese si marzo. (come avvenne con iPhone SE è stato annunciato il 21 marzo 2016) ora regna grande incertezza per il diffondersi del Coronavirus. Le fabbriche in Cina si sono fermate per settimane e ora circa un miliardo e mezzo di persone nel mondo sono i lockdown, impossibilitate ad uscire e a fare acquisti. Ci sono anche problemi di produzione in fabbriche occidentali e l’attenzione è distratta dallo shock della pandemia. Per questo qualcuno continua a pensare ad un rinvio del lancio.

Ultimamente si è diffuso un pochino più di ottimismo. Due le ipotesi più attendibili. La prima punto ad un debutto per il 15 aprile; la seconda ancora prima: venerdì 3 aprile o forse la settimana successiva. Quest’ultima data permetterebbe addirittura di rispettare la data di lancio inizialmente prevista quando si parlava di una evento Apple il 31 marzo.

AGGIORNAMENTO 3 aprile ore 12:30 – Secondo recenti indiscrezioni oltre alle immancabili cover terze parti ci saranno cinque cover ufficiali Apple compatibili con iPhone SE 2020: due in silicone color nero e bianco affiancate da tre cover in pelle in nero, rosso e blu.

Prezzi di iPhone SE 2020

iPhone SE 2020 rimane, attualmente, il desiderio di molti utenti che vogliono un dispositivo piccolo e maneggevole, ma con una diagonale superiore ai 4 pollici del modello precedente. In alcuni paesi come l’India o la Cina un cellulare come questo potrebbe essere di larga popolarità e non è il caso che siano stati i media indiani, che hanno chiamato il terminale iPhone XE, a parlare per primi di un “Phone SE 2”, avanzato.

Per avere successo in paesi come questi il prezzo sarà una chiave di volta dell’intero sistema. Gli stessi indiani hanno spiegato che potrebbe essere di 649 dollari, che da noi potrebbero diventare 699 euro. Ma oggi quel segmento di prezzo è oggi occupato da iPhone XR e poi gli indiani avevano indicato specifiche tecniche poco attendibili che avrebbero innalzato effettivamente il costo.

Ci sembra che il prezzo attuale di iPhone 8 che parte da 559 euro sia una fascia di costo molto attendibile anche per iPhone SE 2020. Questo consentirebbe ad Apple di avere un ampio ventaglio di prezzi: da iPhone 11 Pro Max, il top del top che costa quasi 1700 euro, ad un dispositivo che costa un terzo, arrivando così ad offrire le sue tecnologie ad un pubblico più vasto, senza svendere nulla e continuando a guadagnare parecchio anche sul modello più economico.

La combinazione di prezzo e funzioni dovrebbe dare a questo smartphone un impulso di vendite straordinario. Secondo Ming Cho Kuo nel solo 2020 avrebbe dovuto venderne 20 milioni. Ma questa previsione è del tutto fuori bersaglio oggi: la crisi economica mondiale che seguirà al Coronavirus è destinata ad incidere non poco sulle vendite dei dispositivi elettronici come l’iPhone SE 2020

AGGIORNAMENTO 3 aprile ore 12:30 – Dalle ultime voci emerge che il nuovo iPhone SE 2020 dovrebbe essere proposto in USA a partire da solamente 399 dollari (64GB) quindi con la conversione in euro è lecito attendersi un prezzo intorno ai 450 euro, con tagli di memoria da 64GB, 128GB e anche 256GB.