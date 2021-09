iTunes per Windows: cosa fare se l’applicazione non parte nella versione 12.2

Oltre ad avere rilasciato iOS 15 e iPadOS 15, lunedì 20 settembre Apple ha anche rilasciato la nuova versione 12.12.06 di iTunes per Windows, release che integra il supporto ai nuovi sistemi operativi e risolve alcune vulnerabilità.

Alcuni utenti riferiscono che la nuova versione di iTunes non si avvia. Una prima soluzione possibile per ripristinare il funzionamento è quella di disinstallare la versione attuale di iTunes, riavviare il computer, recuperare una vecchia versione di iTunes ed evitare al momento l’aggiornamento.

A quanto pare di capire il problema si verifica ad ogni modo quando la lingua di sistema è impostata diversamente dall’inglese. In attesa che Apple risolvi il problema è possibile avviare iTunes cambiando la lingua di sistema di Windows (Start > Impostazioni> Data/ora e lingua > Lingua). Giacché il problema riguarda utenti in tutto il mondo che usano iTunes in altre lingue, è molto probabile che Apple rilasci a breve un aggiornamento di iTunes per Windows per risolvere il bug.

iTunes per Windows, lo ricordiamo, consente di gestire l’intera raccolta di file multimediali, acquistare musica e film su iTunes Store e sincronizzare i contenuti dal proprio PC al iPhone, iPad o iPod touch.