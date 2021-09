In HomePod 15.1 Beta supporto Audio Lossless e Dolby Atmos

Nell’ambito della beta 1 di iOS 15.1 – versione al momento disponibile solo per gli sviluppatori – Apple ha rilasciato anche HomePod 15.1 beta, con il supporto dell’audio Lossless (file che conservano tutti i dettagli del file originale) e Dolby Atmos (la possibilità di riprodurre brani in questo formato e in altri formati Dolby Audio).

HomePod 15.1 beta è al momento una versione preliminare che possono testare solo alcuni utenti, ma il sito 9to5Mac conferma il supporto a queste opzioni nella sezione “Apple Music” su iOS.

Apple ha integrato il supporto al Dolby Atmos con l’Audio Spaziale e al formato Lossless per dispositivi iOS e Mac a maggio di quest’anno, novità disponibili da giugno senza costi aggiuntivi per chi ha un abbonamento a Apple Music.

iOS 15.1 beta & HomePod 15.1 beta

HomePod‌ 15.1 e le relative novità dovrebbero arrivare con il rilascio della versione definitiva di iOS 15.1. Per quest’ultima versione del sistema operativo saranno come di consueto prima disponibili varie beta per sviluppatori e beta tester e in seguito la release finale per tutti gli utenti.

Di default, Apple Music riproduce ini automatico le tracce in Dolby Atmos su tutti i dispositivi compatibili. Gli abbonati ad Apple Music possono già ascoltare oltre 75 milioni di brani in Lossless Audio, formato che promette un suono più completo e potente. Il livello lossless di Apple Music parte dalla qualità CD, cioè 16 bit a 44,1kHz (kilohertz), e arriva fino a 24 bit e 48kHz; E per i veri audiofili, Apple Music offre anche il formato Hi-Resolution Lossless fino a 24 bit e 192kHz.