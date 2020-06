JBL Live 300, gli auricolari che cancellano il rumore con audio firmato JBL

Sono auricolari da indossare tutto il giorno i nuovi JBL LIVE 300 TWS, realizzati dall’omonimo produttore proprio con in mente un utilizzo quotidiano da parte dell’utente, che li può così adattare in base ai vari contesti. Dentro c’è la tecnologia Signature Sound di JBL che, innanzitutto, ha ben pensato di aggiungere il supporto agli assistenti vocali, inclusi Amazon Alexa e quello di Google, per poter gestire le varie operazioni sul telefono ai quali sono associati mantenendo le mani libere (si attivano semplicemente sfiorando gli auricolari).

Essendo di tipo TWS (True Wireless Stereo) sono completamente liberi da qualsiasi cavo, collegandosi ai dispositivi tramite la più recente tecnologia Bluetooth 5.0, offrendo perciò la piena libertà di movimento. Ma come dicevamo tutto parte dal fatto che si possono indossare tutto il giorno innanzitutto perché la batteria incorporata promette fino a 20 ore di riproduzione combinata, nel senso che possono suonare contemporaneamente per 6 ore continuate e, attraverso la custodia, ricaricarsi più volte per altre 14 ore di autonomia aggiuntiva. Dal punto di vista della ricarica, 10 minuti bastano per avere un’ora di autonomia mentre per la ricarica completa servono due ore.

Per lo sviluppo di questi auricolari, JBL ha preso come punto di riferimento una propria ricerca condotta su un totale di 2.277 persone di età compresa tra i 14-35 anni in Europa dalla quale è emerso che il 91% dei giovani in media utilizza gli auricolari per ascoltare la musica tre ore al giorno. Da qui, la decisione di mettere la qualità del suono al centro del prodotto, che avrebbe dovuto innanzitutto risultare piacevole da utilizzare per tutta la giornata. Ne consegue che i driver impiegati in JBL LIVE 300 TWS sono caratterizzati dal suono che contraddistingue tutti gli altri prodotti del marchio (per chi non lo sapesse, da più di 50 anni l’azienda è tra i protagonisti nella produzione di sistemi e accessori audio a livello mondiale, utilizzati anche in ambito professionale come per esempio molti degli impianti audio che troviamo nei cinema e negli stadi).

Oltre alla libertà del senza filo e alla qualità audio, l’azienda ha puntato anche sulla comodità, in special modo per gli utilizzi prolungati. E’ per questo motivo che in confezione troviamo gli inserti auricolari ergonomici in tre misure e gli stabilizzatori auricolari in quattro misure differenti. Inoltre sono dotati di due caratteristiche che li rendono particolarmente interessanti proprio nell’ottica di un utilizzo costante nell’arco della giornata. Con la funzione Ambient Aware, ad esempio, è possibile sentire i suoni che provengono dall’esterno anche se si sta ascoltando della musica, mentre con la tecnologia TalkThru consente di ridurre il livello del volume della musica in riproduzione ma al contempo usa i microfoni incorporati per amplificare le voci e gestire una conversazione senza togliere le cuffie.

Gli auricolari JBL LIVE 300 TWS inoltre resistono anche alla pioggia e al sudore (certificazione IPX5), sono dotati di una funzione di cancellazione del rumore. Per quanto piccoli nelle dimensioni, sono comunque eleganti e potenti. Chi volesse acquistarli li trova in vendita su Amazon al prezzo di 149 euro in tre diverse varianti di colore: nero, bianco oppure blu.