JBL presenta PartyBox 710, JBL Reflect Flow Pro, Tune 130 e 230

Nel corso dell’evento Harman ExPLORE 2021 tenutosi nelle scorse ore, lo storico marchio JBL nato 75 anni fa – specializzato nell’offrire agli utenti un suono di qualità superiore – ha svelato alcune novità protagoniste dei prossimi mesi, tra cui spiccano: JBL PartyBox 710, tre nuovi auricolari wireless tutti con cancellazione del rumore e nuove cuffie per videogiocatori.

JBL PartyBox 710

Gli speaker JBL PartyBox 710 ravvivano e illuminano ogni party grazie a un suono ancora più potente, spettacolo di luci sincronizzate con la musica riprodotta e nuove funzionalità.

Combinando 800 watt RMS di potente suono JBL Pro e diverse opzioni di illuminazione con luci LED RGB a robuste ruote scorrevoli e a una maniglia, i nuovi JBL PartyBox 710 sono progettati per portare il divertimento ovunque ci sia bisogno animando ogni tipo di festa, in casa come all’aperto. I nuovi speaker dispongono di ingressi microfono e chitarra, oltre ad essere certificati IPX4 per resistere agli schizzi d’acqua.

JBL PartyBox 710 sarà disponibile a partire da ottobre 2021 ad un prezzo indicativo di 749 euro.

JBL Quantum 350 Wireless

Le nuove cuffie da gaming wireless JBL coniugano design all’avanguardia e prestazioni all’altezza dei PC gamer più competitivi ed esigenti. Grazie alle tecnologie JBLQuantumSOUND e JBL QuantumSURROUND, le nuove cuffie amplificano con precisione ogni suono riproducendo un ambiente spaziale più ampio e realistico su PC: ciò permette di offrire all’utilizzatore una resa audio immersiva, oltre a un’esperienza d’uso totalmente wireless.

JBL Quantum 350 Wireless certificato DISCORD è dotato di un microfono con braccetto e voice-focus per assicurare una comunicazione chiara con gli altri giocatori e dei padiglioni auricolari con imbottiture in memory foam per il massimo comfort. Con 22 ore di autonomia, le cuffie JBL Quantum 350 Wireless sono indicate per le sessioni di gaming più prolungate.

Le cuffie gaming JBL Quantum 350 Wireless saranno disponibili a partire da settembre 2021 al prezzo consigliato di 119 euro.

Auricolari JBL True Wireless: Reflect Flow PRO, Tune 130 NC e Tune 230 NC

I nuovi auricolari true wireless JBL Reflect Flow PRO sono progettati per offrire le più recenti e innovative funzionalità. In particolare, sono dotati del nuovo design JBL POWERFIN che garantisce un’indossabilità e un’aderenza all’orecchio elevati.

Inoltre JBL Reflect Flow PRO integrano la tecnologia Adaptive Noise Cancelling per isolare i rumori esterni garantendo un suono limpido e cristallino e Smart Ambient per mantenere sempre il contatto con l’ambiente circostante.

Resistenti a polvere, acqua e sudore, i nuovi auricolari possono essere utilizzati anche nelle condizioni più estreme. Grazie ai comandi vocali integrati è possibile usufruire dell’Assistente Google e di Amazon Alexa. Gli auricolari JBL Reflect Flow PRO saranno disponibili a partire da ottobre 2021 aln prezzo consigliato di 179 euro.

Auricolari JBL Tune 130 NC e JBL Tune 230 NC

I nuovi JBL Tune 130 NC e JBL Tune 230 NC rappresentano l’ultima novità della serie Tune e integrano la tecnologia Active Noise Cancelling per la cancellazione dei rumori esterni. I nuovi auricolari wireless Tune sono certificati IPX4 e garantiscono fino a 40 ore di riproduzione.

Gli auricolari JBL Tune 130 NC e JBL Tune 230 NC saranno entrambi disponibili a partire da ottobre 2021 al prezzo consigliato di 109 euro. A paritire dalla data di disposnibilità, tutti i prodotti JBL si possono acquistare nello store ufficiale: la maggior parte degli speaker, auricolari, cuffie altri prodotti JBL sono disponibili anche a partire da questa pagina di Amazon.

