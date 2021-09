Twitter protegge i profili utente dalle molestie

Niente più molestie, messaggi indesiderati, commenti sgradevoli e insistenti per i profili Twitter grazie alla nuova modalità di sicurezza disponibile sul social network. Chi ha un profilo pubblico sui social sa di dover far fronte a problemi come questi: dai commenti degli sconosciuti a messaggi di estranei che in alcuni casi diventano seriamente problematici. Anche se lo si sa, appunto, talvolta il peso di conseguenze come queste diventa insostenibile e Twitter lo ha capito e ha messo in atto una strategia per evitarle.

L’azienda ha infatti introdotto una nuova funzionalità, una modalità di sicurezza in grado di bloccare temporaneamente gli account sgraditi dal profilo per sette giorni, per l’uso di un linguaggio potenzialmente dannoso (insulti, messaggi di odio) e per l’invio di risposte o menzioni ripetitive e non desiderate.





Quando la funzione modalità di sicurezza è attivata nelle proprie impostazioni, sarà direttamente Twitter a valutare la probabilità di un coinvolgimento negativo, considerando sia il contenuto del Tweet in sé, sia la relazione e i precedenti contatti tra l’autore del tweet e l’utente che risponde. Gli account con cui un profilo interagisce frequentemente non saranno bloccati, ma saranno individuati soltanto i contatti indesiderati.

Ci sono anche altri sistemi di sicurezza messi in atto dal social network Twitter per proteggere gli utenti dalle molestie. Uno di questi è la possibilità di rendere privato il proprio account Twitter, ma la modalità di sicurezza proposta ora rappresenta un vantaggio interessante per l’utente perché permette un controllo automatico, che non necessita l’intervento dell’utente.

Ricordiamo, intanto, che è possibile creare un account Twitter partendo dalle procedure veloci di accesso di Apple e Google. In questo articolo, i dettagli su come creare un account Twitter accedendo con Apple.

