JBL serie PRX900, i diffusori per i professionisti dell’audio

Professionisti dell’audio, ecco due nuovi diffusori JBL che promettono meraviglie: parliamo dei modelli PRX925 e PRX935, che promettono prestazioni elevate, affidabilità e versatilità in ambienti professionali e B2B.

Prendono il posto dei PRX825 e PRX835 che, dopo quasi dieci anni di onorato servizio, vanno ufficialmente in pensione, promettendo una serie di miglioramenti soprattutto nella qualità sonora per professionisti dell’audio, aziende di noleggio e installatori.

Non sono altoparlanti per la casa ma piuttosto diffusori audio che generalmente vengono impiegati in ambienti particolari come live entertainment, conferenze aziendali, eventi corporate, teatri e spazi polifunzionali.

Cos’hanno in comune

Innanzitutto, dal punto di vista costruttivo, sono identici. Il box infatti è realizzato in legno di betulla con rivestimento in finitura Duraflex che promette una elevata resistenza agli urti e all’usura.

Entrambi inoltre integrano un sensore termico avanzato che spegne automaticamente il diffusore in caso di surriscaldamento eccessivo.

Presentano poi una latenza davvero minima: parliamo di un delay in > out di soli 1 ms; quindi è stata ridotta significativamente rispetto alla precedente serie PRX800, che invece si attestava intorno ai 6 ms.

Infine per questi due nuovi diffusori come per tutti i prodotti della omonima gamma c’è la garanzia di 7 anni offerta da JBL Professional.

JBL PRX925

Il PRX925 è un diffusore a due vie con doppio woofer da 15” LF e un driver a compressione da 1.5” HF.

È pensato per tutti quegli eventi in cui le basse frequenze e la potenza complessiva sono fondamentali, come concerti dal vivo, eventi all’aperto e performance DJ.

JBL PRX935

Il PRX935 invece è un diffusore a tre vie con un woofer da 15” LF, un trasduttore delle medie frequenze da 6.5” MF e un driver a compressione da 1.5” HF.

Questa combinazione promette una copertura completa di tutte le frequenze, con particolare attenzione alla chiarezza vocale e alla presenza nelle medie frequenze.

È pensato principalmente per essere impiegato in conferenze, presentazioni aziendali, performance vocali dal vivo e installazioni fisse in ambienti polifunzionali dove quella vocale è la componente predominante dell’evento da amplificare.

Disponibilità e prezzo

JBL dice che arriveranno sul mercato nel mese di Aprile. I prezzi non sono stati ancora annunciati ma non dovrebbero discostarsi troppo da quelli dei due modelli che vanno a sostituire (il JBL PRX825 costa 1.699 € mentre il JBL PRX835 viene venduto a 1.999 €).