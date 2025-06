JBL Tune 670NC, cuffie wireless con cancellazione del rumore ora a 64,99 euro

Chi cerca un paio di cuffie Bluetooth economiche ma complete può approfittare dell’offerta sulle JBL Tune 670NC, ora disponibili su Amazon a 64,99 euro invece di 99,99 euro. Un prezzo interessante per un modello che combina audio potente, lunga autonomia e cancellazione adattiva del rumore.

Le Tune 670NC integrano la tecnologia JBL Pure Bass, la stessa che l’azienda usa nei suoi impianti professionali, con un’attenzione particolare alle basse frequenze. Il collegamento è Bluetooth 5.3, mentre la cancellazione attiva del rumore si adatta all’ambiente per garantire un ascolto immersivo anche in viaggio o in ufficio.

Tra i punti forti c’è sicuramente l’autonomia: fino a 70 ore di riproduzione, che scendono a 44 con ANC attiva. Con la ricarica rapida via USB-C, bastano 5 minuti per ottenere altre 3 ore di ascolto. Non mancano poi le funzioni per le chiamate: i tasti fisici sul padiglione permettono di controllare volume e chiamate, mentre la modalità VoiceAware consente di regolare quanto della propria voce si desidera sentire in cuffia durante una telefonata.

Il design è leggero e pieghevole, con cuscinetti morbidi e archetto imbottito, ideale per chi le indossa per molte ore o le porta spesso in borsa o nello zaino.

Con uno sconto del 35%, le JBL Tune 670NC sono un’occasione da non perdere per chi vuole qualità e cancellazione del rumore senza spendere troppo: acquistatele ora su Amazon a 64,99 euro.