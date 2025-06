Apple Tv Plus, Mark Ruffalo tra i protagonisti del film Being Heumann

Mark Ruffalo sarà tra i protagonisti di “Being Heumann”, Apple Original Film che sarà diretto da Siân Heder, regista di “CODA – I segni del cuore” – film del 2021 che ha vinto tre premi Oscar su tre candidature ricevute, vincendo quello per il miglior film, la migliore sceneggiatura non originale e il miglior attore non protagonista.

“Being Heumann” è l’adattamento della vendutissima autobiografia di Judy Heumann, avvocata definita la madre del movimento dei diritti per i disabili.

Il sito Deadline riferisce che della sceneggiatura si occuperanno Heder e Rebekah Taussig. Il film è prodotto da David Permut (“La battaglia di Hacksaw Ridge” “Face/Off – Due facce di un assassino”) insieme a Kevin Walsh (“Napoleon,” “Manchester by the Sea”) la cui società di produzione (“The Walsh Company”) ha siglato un contratto con Apple.

Il sito Deadline spiega che “Being Heumann” segue Heumann alla guida di un centinaio di persone disabili che vogliono occupare il San Francisco Federal Building, dando vita nel 1977 ad un sit-in durato 28 giorni. I manifestanti si sono rapidamente ritrovati in una comunità solidale, rifiutandosi di andarsene fino a quando il governo non approvava importanti disposizioni a tutela delle persone con disabilità all’interno della Section 504 del Rehabilitation Act del 1973.

Heumann e altri attivisti occuparono per giorni gli edifici federali, la più lunga occupazione non violenta di un edificio federale nella storia degli Stati Uniti, un gesto che segnò un passo decisivo nella storia delle lotte delle persone con disabilità, dimostrando forte autodeterminazione nella tutela dei propri diritti.

