Jeff Williams, il numero 2 di Apple lascerà l’azienda a fine mese

Apple ha diramato un comunicato annunciando a sorpresa la partenza del braccio destro di Tim Cook, Jeff Williams. Il COO (Chief Operating Officer) della Mela dirà addio alle sue mansioni principali alla fine del mese, mantenendo solo la guida del dipartimento di design di Cupertino, per poi lasciare totalmente e definitivamente l’azienda alla fine dell’anno.

Al posto di Jeff Williams arriverà Sabih Khan, che dal 2019 ricopre il ruolo di Senior Vice President of Operations.

Williams ha supervisionato finora le attività a livello mondiale, ma anche il servizio clienti e il supporto; ha svolto ruoli chiave nel lancio dell’iPhone ed ha anche coordinato lo sviluppo ingegneristico di Apple Watch. Era arrivato nel 1988 in Apple per occuparsi di approvvigionamenti a livello globale; prima di Apple aveva lavorato dal 1985 al 1989 per IBM svolgendo ruoli operativi e ingegneristici; ha una laurea in ingegneria meccanica della North Carolina State University e ha conseguito un MBA presso la Duke University. Dal 2019, ha anche assunto la direzione del dipartimento di design, in seguito alla partenza di Jony Ive.

Williams è un pilastro dell’azienda (era indicato fino a non molto tempo addietro come “papabile” al futuro ruolo di CEO), ed è quindi con sorpresa che arriva il comunicato per annunciare l’addio al suo incarico e la sostituzione con Sabih Khan; quest’ultimo è stato promosso ai vertici di Apple nel 2019 diventando itolo di vice presidente senior responsabile delle operazioni, in altre parole dirigere e controllare i singoli processi dell’organizzazione, con compiti quali pianificare, acquistare, approvvigionare, gestire le scorte, processi vari, rapporti con i fornitori, gestire la qualità del processo e le informazioni relative.

Khan ha conseguito la laurea in Economia e Ingegneria Meccanica presso la Tufts University nel Massachusetts e ha una laurea specialistica in Ingegneria Meccanica conseguita presso la Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), un’università specializzata nel campo scientifico e tecnologico situata a Troy (New York). Prima di arrivare in Apple, Ha lavorato come ingegnere specializzato nello sviluppo di applicazioni e key account technical leader per GE Plastics (la divisione plastiche di General Electric).

Tim Cook ha salutato Williams con un caloroso messaggio: “Jeff e io lavoraiamo fianco a fianco da sempre che io ricordi, e Apple non sarebbe quello che è senza di lui. Ha contribuito a creare una delle catene di approvvigionamento globali più rispettate al mondo, al lancio di Apple Watch supervisionando il suo sviluppo, architettato la strategia Salute di Apple e guidato i nostri tem di designer con grande saggezza, cuore e dedizione. Sono e sarò sempre più che grato per i suoi numerosi contributi a Apple nel corso degli anni e per la sua leale amicizia. Il lascito di Jeff può essere visto nei meravigliosi team che ha creato e, benché ci mancherà molto, lascia il lavoro del futuro in mani straordinarie”.

Williams ha dichiarato: “Ho un grande amore per Apple. Lavorare con tutte queste persone incredibili in azienda è stato un privilegio unico e non ringrazierò mai abbastanza Tim per questa opportunità, la sua stimolante direzione e la nostra amicizia negli anni. Giugno ha contrassegnato il mio 27° anniversario in Apple, e il mio 40° nel settore; a partire dal prossimo anno, vorrei passare più tempo con i miei amici e la mia famiglia, inclusi cinque nipoti e passa. Ho avuto il piacere di lavorare a stretto contatto con Sabin per 27 anni e penso che sia il più talentuoso capo delle Operazioni del pianeta. Ho grandissima fiducia nel futuro di Apple sotto la sua direzione in questo ruolo”.

Cook ha parlato bene anche di Khan che, come accennato, lavora in Apple da 30 anni. “Sabih è un brillante stratega ed è stato uno degli artefici principali della catena logistica di Apple; ha contribuito come pioniere in nuove tecnologie per la produzione avanzata, supervisionando l’espansione dell’impronta produttiva di Apple negli Stati Uniti e contribuito a garantire l’agilità di Apple per rispondere alle sfide globali. Ha contribuito anche a portare avanti i nostri ambiziosi sforzi per migliorare la sostenibilità ambientale, aiutando a ridurre l’impronta ecologica di Apple di oltre il 60%. Più che altro, Sabih guida con il cuore e i suoi valori, e so che sarà un eccezionale chief operating officer”.