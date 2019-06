Sabih Khan promosso: gestirà i rapporti con i fornitori di componenti Apple

È il giorno dei movimenti ai vertici di Apple. Dopo l’annuncio della partenza di Jonathan Ive, Cupertino ha fatto sapere anche che Sabih Khan, dirigente esecutivo di lunga data in azienda, è stato promosso dal gruppo dirigente con il titolo di vice presidente senior responsabile delle operazioni, in altre parole dirigere e controllare i singoli processi dell’organizzazione, con compiti quali pianificare, acquistare, approvvigionare, gestire le scorte, processi vari, rapporti con i fornitori, gestire la qualità del processo e le informazioni relative.

Khan ha conseguito la laurea in Economia e Ingegneria Meccanica presso la Tufts University nel Massachusetts e ha una laurea specialistica in Ingegneria Meccanica conseguita presso la Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), un’università specializzata nel campo scientifico e tecnologico situata a Troy (New York). Prima di arrivare in Apple, Ha lavorato come ingegnere specializzato nello sviluppo di applicazioni e key account technical leader per GE Plastics (la divisione plastiche di General Electric).

Khan, spiega la Casa di Cupertino, sin dalla fine degli anni ’90 ha svolto un ruolo importante nella distribuzione di tutti i prodotti Apple sul mercato, occupandosi delle operazioni di prodotti chiave e del funzionamento della catena di approvvigionamento. Continuerà a riportare a Jeff Williams, lo chief operating officer di Apple.

Nel suo nuovo ruolo, Khan si occuperà della filiera globale di approvvigionamento di Apple, garantendo la qualità dei prodotti, curando la supervisione di commesse, la produzione, la logistica, verificando l’adempimento dei prodotti e vigliando anche programmi di responsabilità con i fornitori per la protezione e la formazione dei lavoratori negli impianti di produzione in tutto il mondo.

“Sabih guida le nostre operazioni con il cuore”, ha dichiarato il CEO Tim Cook. “Lui e tutto il suo gruppo mondiale sono impegnati per consentire di tenere fede a esperienze ineguagliabili per i nostri clienti, fre in modo che ovunque i lavoratori siano trattatti con dignità e rispetto, proteggere l’ambiente per le future generazioni”.

“Ho avuto il privilegio di lavorare con Sabih per oltre 20 anni e non troverete un dirigente addetto alle operazioni così talentuoso in qualsiasi parte del mondo”; ha dichiarato Williams. “È un leader e collaboratore di prima classe, e sono sicuro che sarà il miglior leader nel team operazioni della storia di Apple”.

L’Operations team ha la responsabilità di guidare la filiera globale di approvvigionamento e accelerare innovazioni nel settore manifatturiero, incluso lo sviluppo e l’uso in scala di una nuova lega di alluminio al 100% riciclato usata nei Mac mini e MacBook Air. Il team supporta le iniziative ambientali di Apple collaborando con i fornitori spingendo per la produzione “green” e a preservare le risorse.