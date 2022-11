Da Juice disponibili MacBook Pro 14” e 16” in configurazioni top

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e anche nel negozio online Juice è possibile trovare in pronta consegna diversi portatili Mac in configurazioni top, indicate per i professionisti, inclusi i potenti e versatili MacBook Pro da 14 e 16 pollici che funzionano con le versioni ad alte prestazioni del chip Apple Silicon M1 Max.

Vero che Apple ha già implementato il nuovo processore apple Silicon M2 in MacBook Pro base MacBook Air 2022, ma i portatili MacBook Pro 14” e 16” funzionano con il chip M1 Max, dotato di più core CPU e GPU, oltre che ottimizzato per erogare prestazioni sostenute per lungo tempo, anche grazie a batterie più capienti e un sistema di raffreddamento attivo più efficace.

Si tratta di macchine in grado di supportare senza problemi qualsiasi tipo e carico di lavoro, dallo sviluppo di codice alla grafica, passando per disegno, progettazione, elaborazione audio e video di qualità e livello professionale. In molti casi la presenza di unità SSD con grandi spazi di archiviazione fa lievitare sensibilmente il prezzo d’acquisto.

Nel momento in cui scriviamo nei negozi Juice la configurazione top più potente e costosa è MacBook Pro 14” con chip Apple M1 Max da 10 core CPU e 32 core GPU, memoria unificata da 64GB e unità SSD da 4 TB, in grigio siderale proposto a 5.379 euro. Per chi invece punta al modello da 16” la configurazione top è con M1 Max da 10 core CPU e GPU 32 core, memoria unificata da 64GB e unità SSD da 2 TB a 4.869 euro.

Scendendo per prezzo e configurazione, troviamo MacBook Pro 16” con M1 Max CPU 10 core e GPU 24 core, 32GB di memoria unificata e unità SSD da 1TB a 3.769 euro. Ricordiamo che nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller e anche nello store online Juice sono disponibili tutti i Mac, i dispositivi e gli accessori Apple, oltre a una ampia selezione degli accessori dei migliori marchi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.